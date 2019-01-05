Завод «ДСТ-УРАЛ» завершил крупный госконтракт по производству бульдозеров для Минобороны РФ

Как сообщила пресс-служба компании «ТЕХИНКОМ», последняя партия тяжелых бульдозеров совместной компании «ТЕХИНКОМ» и завода «ДСТ-Урал» — «ДСТ ТЕХИНКОМ СМ» была отгружена в Железнодорожные и Инженерные войска Минобороны РФ.

Всего по контракту, заключенному в мае 2018 года, было отгружено свыше 80 единиц бульдозеров и буровых агрегатов на их базе, в частности 22 сорокотонных бульдозера с гидростатической трансмиссией ГСТ20, 53 двадцатитонных бульдозера с гидростатической трансмиссией нового поколения, а также 10 буровых агрегатов БТС-150.

По сообщению пресс-службы завода «ДСТ-УРАЛ», ряд моделей отгруженной в войска бульдозерной техники был разработан ООО «ДСТ-УРАЛ» с использованием механизма субсидирования затрат на производство и реализацию пилотных партий продукции потребителям, осуществляемого Минпромторгом России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 634.

Бульдозеры оснащены обновленной гидростатической трансмиссией нового поколения, позволяющей гусеницам вращаться в противоположные стороны и разворачивать бульдозер на месте. Такая конструкция делает технику более маневренной в условиях ограниченного пространства.