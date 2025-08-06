В Челябинской области проходят испытания сверхмощного бульдозера Д-40

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На Южном Урале проходят испытания нового огромного бульдозера. Он придет на смену зарубежным образцам подобной спецтехники. Машина практически полностью состоит из отечественных деталей.

77 тонн, 780 лошадиных сил. Речь про самый мощный в линейке южноуральского производителя бульдозер. Машина буквально только что сошла с конвейера.

«Ориентировочно мы получили две недели назад данную модель — это на сегодняшний день самый большой класс нашей машины. Первый опытный образец, испытательный. Заходит в серийное производство. Полностью импортозамещенный», — рассказывает руководитель отдела испытаний Дмитрий Сулимов.

Бульдозеры такого класса раньше поставляли только из-за рубежа. И сейчас южноуральский Д-40, так назвали машину, ни в чем не уступает импортным образцам. За раз этот массивный ковш способен зачерпнуть восемнадцать с половиной кубических метров грунта. И это далеко не все особенности техники.

«Несмотря на свои внушительные размеры, эта машина, благодаря своей электронной начинке, управляется очень просто: два штурвала, монитор, который отслеживает состояние техники, а самое главное — находиться мне здесь вовсе не обязательно. На разработках, где нахождение машиниста в кабине может быть просто-напросто небезопасно, он может, скажем так, „сойти на берег“ и начать управлять этой техникой прямо с телефона», — говорит корреспондент Даниил Антонов. Сейчас машина проходит полевые испытания, которые максимально приближены к реальным условиям работы. «Машина проходит полностью цикл испытаний не только целевых, как она должна эксплуатироваться, но и также подвержена она высоким нагрузкам, которые не предусматриваются в эксплуатации. Например, отключаются электронные системы, подключаются другие электронные системы, которые уменьшают или увеличивают нагрузки», — отмечает руководитель отдела клиентского контроля предпродажной подготовки и испытаний техники Евгений Кузнецов. На полигоне техника должна откатать тысячу моточасов — для гусеничной техники это порядка пяти тысяч километров. Когда Д-40 пройдет все тесты, запустят серийное производство этой огромной машины. © gubernia74.ru © sakhapress.ru https://sakhapress.ru/archives/305171 https://guberni...MENT_ID=1134927 https://tm10.ru/catalog/buld18/gstD40/

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