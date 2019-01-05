В Самаре презентовали новый четырёхместный самолёт СК-04

Авиационное предприятие «Серебряные крылья» завершает лётные испытания самолёта СК-04. Четырёхместный сухопутный высокоплан с двумя Jabiru 2200 суммарной мощностью 170лс и взлётным весом по РЛЭ 950 килограммов может перевозить троих пассажиров + небольшой багаж, или до 350 килограммов груза, или выполнять авиационные работы, находясь в воздухе до 6 часов. Цена самолёта в базовой комплектации — 7.500.000 рублей. «Серебряные крылья», старейшее из сохранившихся частных авиационных предприятий в России, за 23 года выпустило более сотни гидросамолётов «Корвет» и 25 сухопутных «Цикад», предшественниц СК-04. Подробности про новый самолёт — в 93 выпуске FlightTV youtu.be/rh9_UHY30Uc?t=505