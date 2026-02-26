Блок автоматического регулирования и контроля БАРК-15 В успешно прошел аудит в рамках сертификации нового двигателя ВК-1600 В, разработанного петербургским предприятием ОДК-Климов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Изделие подтвердило соответствие установленным требованиям.

Аудит блока автоматического регулирования и контроля БАРК-15 В, который входит в состав системы автоматического управления двигателя ВК-1600 В, провели специалисты Авиарегистра РФ. В ходе проверки на предприятии ОДК-Климов они детально изучили документацию, процессы создания бортового программного обеспечения, соответствие проектной реализации утвержденным планам и стандартам.

Аудит является одним из этапов разработки и направлен на проверку соответствия требованиям блока автоматического регулирования и контроля. Это позволяет выявлять на ранних стадиях разработки любые отклонения и минимизировать риски. Оценивалось соответствие стандартам КТ-178С, который описывает требования к программному обеспечению бортовой аппаратуры и систем при сертификации авиационной техники, и КТ-254, являющемся руководством по гарантии разработки бортовой электронной аппаратуры.

«Прохождение аудита SOI‑2 „Разработка“ стало важным этапом сертификации двигателя ВК‑1600 В. В ходе проверки по стандартам были оценены процессы создания бортового ПО и проведен анализ реализации аппаратных решений системы автоматического регулирования и контроля. Это гарантирует безопасность и надежность бортовой электроники на всех этапах эксплуатации вертолетов», — отметил генеральный конструктор ОДК-Климов Евгений Проданов.

Двигатель ВК-1600 В предназначен для установки на вертолеты среднего класса. Он обладает высокой топливной эффективностью и низкой стоимостью жизненного цикла. Мощность ВК-1600 В на взлетном режиме составляет 1400 л.с. и 1750 л.с. — на режиме 2,5-минутной мощности.

Совместно с двигателем применяется электронная система автоматического управления типа FADEC, в которую входит блок автоматического регулирования и контроля БАРК-15 В. Блок имеет двухканальную архитектуру, компактные размеры, сочетает в себе не только функции контроля и управления системами двигателя, но и функции диагностики и поиска неисправностей его работы.