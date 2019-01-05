Агропромышленный комплекс. Вступая в 2019 год

Закрылись последние страницы 2018 года. С его победами и поражениями, надеждами и разочарованиями, успехами и неудачами.

Страна вступила в 2019 год. Что ждёт наше сельское хозяйство? Сумеет ли оно сохранить свою рабочую поступь или холодные внешние и внутренние ветры разнесут в пыль достигнутые успехи?

От импортозамещения к экспорту

Одна из главных тенденций 2018 года — переориентация с импортозамещения на развитие экспорта. Быстрое насыщение внутреннего рынка по многим позициям определяет переход российского АПК к стратегии экспансии на внешние рынки.

В ноябре состоялось долго готовившееся подписание между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китая протокола о взаимных поставках мяса птицы и молочных продукции. В условиях торговой войны, развязанной США против КНР, это означает выход России на безграничный китайский рынок.

На смену парадигмы «продовольственная независимость, импортозамещение» выходят идеи освоения имеющегося природного потенциала (прежде всего земельного ресурса) и ликвидация технологического отставания.





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Зерновые

Если говорить о растениеводстве, то в 2018 году был получен рекордный урожай подсолнечника и высокий валовой сбор зерна (третий в истории), несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия. Такой расклад показал зрелость отрасли и выход ее на качественно новый агротехнологический уровень.

Цены на зерно растут. Предположительно рост сохранится в течение года.

Есть вероятность, что в 2019-м урожай зерна будет выше, чем в 2018 году, так как озимыми была засеяна рекордная площадь — предварительно 17,6 млн га — и их состояние пока неплохое. Однако более точный прогноз делать пока рано, так как все погодные риски еще впереди.

Были опасения, что из-за ранних заморозков посевы померзнут или не взойдут из-за нехватки влаги, однако они не подтвердились. Осенью выпало достаточное количество осадков, чтобы пополнился влагозапас почвы, а с заморозками пришел и снег, так что посевы не вымерзли. Таким образом, фундамент заложен хороший.

Переработка зерна

Столкнувшись с затовариванием рынка и экспортными ограничениями, аграрии всё больше внимания уделяют переработке зерна. Наряду с рядом комбикормовых проектов в 2019 году продолжится строительство крупных заводов по глубокой переработке зерна:

— в Волгодонске Ростовской области заканчивается строительство завода по глубокой переработке зерна и производству аминокисло «Донбиотех». После запуска в конце 2019 года он станет третьим по мощности в стране. Стоимость проекта 15 млрд рублей,

— в Алексеевском районе Волгоградской области активно ведётся строительство предприятия по глубокой переработке зерна кукурузы, где будут выпускать компоненты для детского питания. Сумма инвестиций в этот проект составляет 11 млрд рублей. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2019 года. Мощность составит 200 тысяч тонн продукции. На предприятии планируется использоваться только местное зерно,

— в Белогорске Амурской области начато строительство второй очереди завода по глубокой переработке сои, где будет выпускаться соевой шрот и масло, начато проектирование третьей очереди,

— в Волгоградской области ГК «Квартал» ведёт строительство завода по глубокой переработке кукурузы мощностью 135 тыс. тонн в год. Завод будет выпускать сухой кукурузный глютен, сухой глютеновый корм и нативный крахмал. Основные потребители этой продукции — животноводческие фермы,

— в Тамбовской области «Ладесол Тамбов» начал строительство биотехнологического завода по переработке фуражного зерна мощностью 150 тыс. тонн, объём инвестиций составляет 800 млн рублей,

— в Елецком районе Липецкой области ООО «КорнБиоТех» строит первую очередь завода по глубокой переработке кукурузы с инвестициями в 1 млрд рублей.

Молочные реки

В 2018 году ускорился рост производство молока в стране. Если в 2017 году он увеличился на 1,7% до 31,1 млн тонн, то в 2018 году ожидается рост в 3% почти до 32 млн тонн. Трёхпроцентный рост производства ожидается и в 2019 году.

Лидером производства остаётся «ЭкоНива».

В прошлом году компания начала строительство 14 ферм на 45 тыс. голов КРС, в 2019 году планируется запустить еще 15 площадок на 51 тыс. животных. К концу 2019-го дойное стадо «ЭкоНивы» должно увеличиться до 100-120 тыс. коров с примерно 60 тыс. сейчас.

— в Новосибирской области «ЭкоНива» ведёт строительство молочного комплекса на 6 тыс. голов молочного стада. Стоимость проекта оценивается в 6 млрд рублей,

— в Московской области «ЭкоНива» начала строительство 2 ферм на 3 тыс. коров с инвестициями в 3 млрд рублей, запуск объектов запланирован к концу года,

— в Рязанской области ООО «ОКА-Агро» (дочка «ЭкоНивы») ведёт строительство животноводческого комплекса на 2,8 тыс. голов КРС в Петелинском районе и на 6 тыс. голов в Шацком районе,

— на Дальнем Востоке ООО «Грин Агро-Сахалин» закончил в декабре второй этап строительства животноводческого комплекса и приступает к третьему этапу — строительству в 2019 году фермы на 1900 голов дойного стада в с. Троицком Сахалинской области.

— в Бобровском районе Калужской области эта же компания начала строительство молокоперерабатывающего завода мощностью,

— в Курской области «АгропромКомплектация» ведёт строительство молочного комплекса на 6 тыс. голов молочного стада,

— в Калининградской области начато строительство молочного комплекса ООО «Залесское молоко» на 3600 голов с инвестициями в 2 млрд рублей,

— в Сальском районе Ростовской области новой МТФ на 3100 голов ООО «Степь», стоимость проекта составляет 2 млрд рублей,

— в Краснодарском крае Агрохолдинг «Степь» продолжает строительство МТФ на 4 тыс. голов КРС, инвестиции составляют 800 млн рублей,

— в Ивановской области молочного комплекса на 1,2 тыс. голов, которое ведёт племзавод им. Дзержинского. Пуск объекта намечен к концу 2019 года,

— в Башкирии начато строительство 3 животноводческих ферм и завода по производству твёрдых сыров стоимостью 2,3 млрд рублей, общее поголовье составит 5 тыс. голов.

Свиноводство

Производство свинины в этом году увеличится на 230 тыс. тонн и достигнет 3,7 млн тонн в убойном весе. Обеспеченность населения мясом свинины уже превысила 90%.

Однако лидеры отрасли продолжают массированное строительство новых комплексов по откорму и намерены нарастить производство в следующем году на 150-170 тыс. тонн.

— Группа «Черкизово» ведёт в Пензенской области строительство 4 площадок откорма свиней по 20 тыс. голов каждая (в довесок к трём запущенным), стоимость каждой площадки составляет 550 млн рублей, срок сдачи в эксплуатацию — 2019 год,

— «Мираторг» приступил к строительству в Пристенском районе Курской области свиноводческой площадки стоимостью 1,5 млрд рублей,

— начал строительство мясохладобойни в Октябрьском районе Курской области производительностью 4,5 млн. голов в год,

— «РусАгро» в Приморском крае продолжает строительство крупного свинокомплекса в ТОСЭР «Михайловский», в 2019 году здесь будет запущено 6 откормочных площадок по 3 тыс. свиноматок на каждой, комбикормовый завод и завод переработки отходов. Первая продукция будет поставлена в 2019 году, с выходом на проектную мощность выпуск продукции составит 82 тыс. тонн свинины в живом весе,

— ГК «АгропромКомплектация» продолжает строительство в Курской области 3 свинокомплексов, на первый из них свинокомплекс «Орлянский» доставлены первые тысячи голов свиней,

— ГК «АгропромКомплектация» продолжает строительство «Звягинского» и «Успенского» свинокомплексов в Ржевском районе Тверской области (фото на сайте предприятия) и хрячник в Конаковском районе,

— «Агроэко» реализует проект в Тульской области стоимостью 10 млрд руб. Летом этого года компания начала строительство 8 площадок одновременно. Предполагается, что к лету 2019 года оно будет завершено. После выхода проекта на полную мощность группа будет производить в Тульской области до 60 тыс. тонн свинины.

Птицеводство

Обеспеченность мясом птицы составляет практически 100%. Внутренний рынок затоварен и производители ведут ожесточённую конкуренцию за потребителя.

В результате конкуренции в прошлом году серьёзные финансовые проблемы возникли у двух гигантов «Белой Птицы» (четвёртый производитель в стране) и «Евродона» (второе место по мясу индейки), которые оказались практически банкротами и сворачивают производство. Также останавили производство ряд поволжских предприятий.

Отрасль явно задыхается от отсутствия серьёзного экспорта и с надеждой ждёт открытия китайского рынка.

Новых крупных проектов птицеводства в этом году практически не ожидается:

— В 2019 году «Агросила» намерена инвестировать 500 млн руб. пойдет на модернизацию птицеводческой площадки «Челны-Бройлера»,

— Группа «Продо» продолжает модернизацию птицекомплекса в Тюменской области. К 2020 году намечено реконструировать 6 птичников и построить 6 новых. Общие инвестиции составят 1,7 млрд рублей,

После фактического краха «Евродона» безоговорочным лидером по производству индейки является «Дамате». Рост производства индейки в этом году вырастет на 17%.

— «Дамате» в Пензенской области продолжит строительство площадок для доращивания и откорма индейки. Первая площадка была запущена в ноябре 2018 года. Всего за 2 года будет открыто 6 площадок на 1,95 млн. голов в год, или 22,6 тыс. тонн готовой продукции,

— в Пензенской области «Дамате» приступило к строительство завода по глубокой переработке мяса индейки мощностью 150 тонн в сутки. Объём инвестиций составляет 5,7 млрд рублей.

Производство говядины

Единственная подотрасль мясной индустрии, где до насыщения рынка ещё далеко.

Лидеры мясного животноводства в России — Агрохолдинг «Мираторг» и ГК «Заречное» продолжают долгосрочные проекты.

— в Брянской области «Мираторг» начал строительство откормочной площадки для единовременного содержания 80 тыс. голов единовременного содержания,

— в Тульской области в ближайшие месяцы откроются 4 фермы в Арсеньевском, Шекинском, Киреевском районах,

— продолжается строительство откормочных площадок в Смоленской области,

— в г. Домодедово Московской области «Мираторг» к концу 2019 года запустит центр переработки и распределения сельскохозяйственной продукции стоимостью 8,5 млрд рублей,

— Калужской области запущенная ферма на 2 тыс. голов расширится до 6-8 тыс.,

«Заречное» начало заселять территорию нового откормочного комплекса под Воронежом. Выход на полную мощность проекта с инвестициями в 5,5 млрд рублей ожидается к августу 2019 года. Комплекс рассчитан на 45 тыс. голов единовременного содержания бычков для производства мраморной говядины.

И это тоже мясо

В связи с увеличением производства основных видов мяса ряд компаний начал обращать внимание на другие сектора производства мяса.

— Группа «Дамате» начала реализацию в Ставропольском крае проекта по производству баранины мощностью до 15 тыс. т в убойном весе в год. «Дамате» предполагает сертифицировать продукцию по стандартам халяль и кошер и поставлять на российский рынок, а также на экспорт в Израиль, в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Стоимость проекта составляет 2 млрд рублей.

Срок реализации проекта составит полтора года. Разрешение на первый этап строительство завода получено. Также компания приобрела площадку для откорма ягнят в Нефтекумском городском округе края, рассчитанную на 32 тыс. голов. Кроме того, проектом предусмотрено создание производства по переработке баранины мощностью 96 т/сутки.

— Агрохолдинг «Мираторг» запустил в сентябре прошлого года в Курской области первую индустриальную овцеферму и намерен в ближайшие 3-4 года запустить в регионах ЦФО ещё 12 комплексов общей мощностью 70 тыс. тонн мяса в живом весе.

Также проекты по баранине начали в разных регионах и другие компании.

— в Смоленской области компания «Кролъ и К» в начале 2019 года запустит в эксплуатацию новый ангар-репродуктор. Начиная с лета 2019 года «Кролъ и К» сможет реализовывать племенных самок и самцов в объеме 8 тыс. голов ежегодно,

— в первой половине 2019 года строительство крупного комплекса по промышленному производству мяса кролика должна завершить и компания «Русский кролик». Мощность возводимого в Костромской области предприятия запланирована на уровне около 3,2 тыс. т мяса кролика в год. В состав комплекса входят 8 корпусов выращивания и завод по убою и переработке мяса кроликов.