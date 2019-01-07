Машина УКМ-2500 от «Кургандормаш» и «Гомельского завода «Коммунальник» для республики Беларусь
По сообщению пресс-службы Курганского завода дорожных машин в декабре 2018 года в город Гродно была поставлена первая машина УКМ-2500, которая была разработана для Республики Беларусь «Гомельским завод «Коммунальник» и «Курганским заводом дорожных машин».
Как заявил директор предприятия «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» Кирилл Косило, это первая универсальная подметально-уборочная машина данной категории, которая была разработана совместными предприятиями «Гомельский завод «Коммунальник» и «Курганский завод дорожных машин».
Впервые машина УКМ-2500 была представленна Курганским заводом дорожных машин в начале 2016 году, о чем сообщал сайт Сделано у Нас
«Кургандормаш» выпускает машину на специальном шасси собственной модификации в двух модификациях.
Для лета с вакуумной подметально-уборочной установкой, поливомоечным оборудованием и высоконапорной мойкой.
Для зимы с скоразбрасывающем оборудованием, фронтальным отвалом, цилиндрической щеткой и шнекороторный снегоочистителем.
Технические характеристики выпускаемых машин Курганским заводом дорожных машин:
- Снаряженная масса без навесного оборудования: 2 100 кг
- Полная масса: 5 000 кг
- Длина: 4 500 мм (без оборудования), 5 200—5 750 мм (с навесным оборудованием)
- Высота с навесным оборудованием:2 500 — 2 700 мм
- Ширина с навесным оборудованием, мм, не более:1 400 (без оборудвания), 1 700 (с навесным оборудованием)
- Колея: 1 140 мм
- База: 2 200 мм
- Минимальный радиус поворота: 3,5 м
- Кабина: Двухместная
- Трансмиссия: Гидростатическая
- Рабочая скорость: 0 — 30 км/ч
- Транспортная скорость: 0 — 30 км/ч
- Изменение скорости движения: Бесступенчатое
- Колесная формула: 4x4
- Размер шин: 10,0/75 — 15,3
- Напряжение сети электрооборудования: 12 В
- Марка двигателя: KUBOTA V 3800
- Тип двигателя: Дизельный
- Рабочий объем: 3 769 см³
- Номинальная мощность двигателя: 70 кВт / 92 л.с.
- Номинальная частота вращения: 2 800 об/мин
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