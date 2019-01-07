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Производство

Машина УКМ-2500 от «Кургандормаш» и «Гомельского завода «Коммунальник» для республики Беларусь

  •  © images.trucksale.ru

По сообщению пресс-службы Курганского завода дорожных машин в декабре 2018 года в город Гродно была поставлена первая машина УКМ-2500, которая была разработана для Республики Беларусь «Гомельским завод «Коммунальник» и «Курганским заводом дорожных машин».

Как заявил директор предприятия «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» Кирилл Косило, это первая универсальная подметально-уборочная машина данной категории, которая была разработана совместными предприятиями «Гомельский завод «Коммунальник» и «Курганский завод дорожных машин».

Впервые машина УКМ-2500 была представленна Курганским заводом дорожных машин в начале 2016 году, о чем сообщал сайт Сделано у Нас

«Кургандормаш» выпускает машину на специальном шасси собственной модификации в двух модификациях.

Для лета с вакуумной подметально-уборочной установкой, поливомоечным оборудованием и высоконапорной мойкой.

  •  © kzdm.ru

Для зимы с скоразбрасывающем оборудованием, фронтальным отвалом, цилиндрической щеткой и шнекороторный снегоочистителем.

  •  © kzdm.ru

Технические характеристики выпускаемых машин Курганским заводом дорожных машин:

  • Снаряженная масса без навесного оборудования: 2 100 кг
  • Полная масса: 5 000 кг
  • Длина: 4 500 мм (без оборудования), 5 200—5 750 мм (с навесным оборудованием)
  • Высота с навесным оборудованием:2 500 — 2 700 мм
  • Ширина с навесным оборудованием, мм, не более:1 400 (без оборудвания), 1 700 (с навесным оборудованием)
  • Колея: 1 140 мм
  • База: 2 200 мм
  • Минимальный радиус поворота: 3,5 м
  • Кабина: Двухместная
  • Трансмиссия: Гидростатическая
  • Рабочая скорость: 0 — 30 км/ч
  • Транспортная скорость: 0 — 30 км/ч
  • Изменение скорости движения: Бесступенчатое
  • Колесная формула: 4x4
  • Размер шин: 10,0/75 — 15,3
  • Напряжение сети электрооборудования: 12 В
  • Марка двигателя: KUBOTA V 3800
  • Тип двигателя: Дизельный
  • Рабочий объем: 3 769 см³
  • Номинальная мощность двигателя: 70 кВт / 92 л.с.
  • Номинальная частота вращения: 2 800 об/мин

  •  © kzdm.ru

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http://kzdm.ru/news/texnika-kurgandormash-rabotaet-v-belorussii.html

Кургандормаш, УКМ-2500
  • Великоросс Великоросс
    07.01.1923:47:26

    Подметальная машина — УКМ 2500 — работает в Гродно, Белоруссии

    ©Видео с youtube.com

    •  © trucksale.ru

    Отредактировано: Великоросс~00:00 08.01.19
    #1098039
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    08.01.1910:49:26

    которая была разработана для Республики Белорусь

    БелОрусь не бывает. бывает либо БелАрусь или БелОруссия.

    Отредактировано: moskovskiy-310~10:50 08.01.19
    #1098078
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