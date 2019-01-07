Машина УКМ-2500 от «Кургандормаш» и «Гомельского завода «Коммунальник» для республики Беларусь

По сообщению пресс-службы Курганского завода дорожных машин в декабре 2018 года в город Гродно была поставлена первая машина УКМ-2500, которая была разработана для Республики Беларусь «Гомельским завод «Коммунальник» и «Курганским заводом дорожных машин».

Как заявил директор предприятия «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» Кирилл Косило, это первая универсальная подметально-уборочная машина данной категории, которая была разработана совместными предприятиями «Гомельский завод «Коммунальник» и «Курганский завод дорожных машин».

Впервые машина УКМ-2500 была представленна Курганским заводом дорожных машин в начале 2016 году, о чем сообщал сайт Сделано у Нас

«Кургандормаш» выпускает машину на специальном шасси собственной модификации в двух модификациях.

Для лета с вакуумной подметально-уборочной установкой, поливомоечным оборудованием и высоконапорной мойкой.

Для зимы с скоразбрасывающем оборудованием, фронтальным отвалом, цилиндрической щеткой и шнекороторный снегоочистителем.

Технические характеристики выпускаемых машин Курганским заводом дорожных машин:

Снаряженная масса без навесного оборудования: 2 100 кг

Полная масса: 5 000 кг

Длина: 4 500 мм (без оборудования), 5 200—5 750 мм (с навесным оборудованием)

Высота с навесным оборудованием:2 500 — 2 700 мм

Ширина с навесным оборудованием, мм, не более:1 400 (без оборудвания), 1 700 (с навесным оборудованием)

Колея: 1 140 мм

База: 2 200 мм

Минимальный радиус поворота: 3,5 м

Кабина: Двухместная

Трансмиссия: Гидростатическая

Рабочая скорость: 0 — 30 км/ч

Транспортная скорость: 0 — 30 км/ч

Изменение скорости движения: Бесступенчатое

Колесная формула: 4x4

Размер шин: 10,0/75 — 15,3

Напряжение сети электрооборудования: 12 В

Марка двигателя: KUBOTA V 3800

Тип двигателя: Дизельный

Рабочий объем: 3 769 см³

Номинальная мощность двигателя: 70 кВт / 92 л.с.

Номинальная частота вращения: 2 800 об/мин