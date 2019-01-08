В Костромскую область поступили 36 новых автомобилей скорой медицинской помощи, которые будут направлены в областной центр и муниципальные районы. Благодаря новой технике полностью обновлен весь парк автомобилей скорой медицинской помощи в регионе.

Из федерального бюджета привлечено 86,2 миллиона рублей.

Весь транспорт укомплектован необходимым медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Минздрава России — аппаратом искусственной вентиляции легких, шинами для фиксации переломов, щитами для транспортировки пациентов, инфузионной системой и дефибрилляторами.

Кроме того, поступившие в регион машины скорой помощи — полноприводные, что позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской помощи пациентам из отдаленных населенных пунктов.

За счет средств областного бюджета и при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации только за последние три года в учреждения здравоохранения Костромской области поступило 73 автомобиля скорой помощи. Кроме того, благодаря выделению средств из региональной казны была проведена закупка новых санитарных автомобилей высокой проходимости.