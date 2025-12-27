В современном здании на площади 10 тысяч квадратных метров будут объединены самые передовые возможности лечения и диагностики, детей будут принимать опытные специалисты в сфере педиатрии.

На строительство центра было выделено более 1,3 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.В здании разместится поликлиника, детское диагностическое и уроандрологическое отделение, операционный и реанимационный блоки.

Ведущие специалисты региона уже начали приёмы в новом центре. Благодаря современному МРТ-аппарату здесь смогут проводить сложнейшие обследования, не отправляя детей в другие регионы. Специальное оборудование для диагностики глаз поможет сохранить зрение малышам, родившимся раньше срока. Ультрасовременный УЗИ-аппарат экспертного класса «видит» мельчайшие участки сердца новорождённого. Это значит, что тяжёлые патологии будут выявлять своевременно, и дети получат необходимое лечение.