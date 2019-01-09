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Спортивные объекты

В Курской области открылся футбольный манеж «Альтаир-арена»

  •  © adm.rkursk.ru

В поселке Моква Курской области открылся футбольный манеж «Альтаир-арена». На турнир, посвященный открытию, приехало шесть курских команд. Юные футболисты с удовольствием осваивали крытую отапливаемую арену, родители болели за своих ребят на трибунах, в перерывах спускаясь в буфет попить кофе.

По словам директора детской спортивно-юношеской школы № 4 Олега Делова, на таком поле можно проводить всероссийские и международные соревнования по минифутболу, потому что здесь созданы все соответствующие современным спортивным стандартам условия: раздевалки, душевые, освещение, рядом гостиница для проживания спортсменов, а самое главное качество покрытия из слоя резиновой крошки, кварцевого песка и искусственная трава, составляющие имитацию природного поля.

Футбольная арена ежедневно может принимать до 15 команд, она построена на средства частных инвесторов.

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http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=88020

Курская область, спортивные объекты
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