В Курской области открылся футбольный манеж «Альтаир-арена»

В поселке Моква Курской области открылся футбольный манеж «Альтаир-арена». На турнир, посвященный открытию, приехало шесть курских команд. Юные футболисты с удовольствием осваивали крытую отапливаемую арену, родители болели за своих ребят на трибунах, в перерывах спускаясь в буфет попить кофе.

По словам директора детской спортивно-юношеской школы № 4 Олега Делова, на таком поле можно проводить всероссийские и международные соревнования по минифутболу, потому что здесь созданы все соответствующие современным спортивным стандартам условия: раздевалки, душевые, освещение, рядом гостиница для проживания спортсменов, а самое главное качество покрытия из слоя резиновой крошки, кварцевого песка и искусственная трава, составляющие имитацию природного поля.

Футбольная арена ежедневно может принимать до 15 команд, она построена на средства частных инвесторов.