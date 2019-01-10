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Агропром и пищевая промышленность

В Ставропольском крае продолжается введение новых орошаемых участков

  •  © agrovesti.net

В Ставропольском крае проведены работы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем, которые позволили построить новые и восстановить существующие орошаемые земли площадью 5 650 га.

«Строительство и реконструкция данных орошаемых площадей уже в следующем году позволит производить более 110 тыс. тонн овощных, зерновых и плодово-ягодных культур», -отметили в краевом минисельхозе.

В проведении гидромелиоративных работ приняли участие сельскохозяйственные товаропроизводители из Изобильненского и Ипатовского городских округов, а также Буденновского и Кочубеевского муниципальных районов Ставропольского края.

За счет государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям предоставлены субсидии на сумму 245,6 млн рублей или 53% от прямых понесенных затрат.

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http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/10434/

Ставропольский край, Минсельхоз, мелиорация
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