В Ставропольском крае продолжается введение новых орошаемых участков

В Ставропольском крае проведены работы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем, которые позволили построить новые и восстановить существующие орошаемые земли площадью 5 650 га.

«Строительство и реконструкция данных орошаемых площадей уже в следующем году позволит производить более 110 тыс. тонн овощных, зерновых и плодово-ягодных культур», -отметили в краевом минисельхозе.

В проведении гидромелиоративных работ приняли участие сельскохозяйственные товаропроизводители из Изобильненского и Ипатовского городских округов, а также Буденновского и Кочубеевского муниципальных районов Ставропольского края.

За счет государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям предоставлены субсидии на сумму 245,6 млн рублей или 53% от прямых понесенных затрат.