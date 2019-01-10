Сельхозпредприятие Курганской области запустило овощехранилище и плотину на реке Отнога

Крупнейший в регионе производитель овощей — ЗАО «Картофель» реализовал два крупных инвестиционных проекта — заработало новое овощехранилище и плотина на реке Отнога.

Объем инвестиций превысил 170 миллионов рублей, средства государственной поддержки из бюджетов различных уровней — 54 миллиона рублей.

Новое овощехранилище готово одновременно принимать и размещать до 6,5 тысяч тонн овощей. Помещение оборудовано автоматизированной системой охлаждения. Это позволит хранить производимую продукцию, не ухудшая ее качества, и реализовывать по выгодной цене.

Рядом с плотиной на реке Отнога размещено водохранилище, его объем 1,5 миллиона кубометров. Гидротехническое сооружение построено для расширения орошаемых земельных участков: за период 2019-2021 годы планируется дополнительно ввести в сельскохозяйственный оборот 800 га в рамках мероприятий государственных программ развития мелиорации.

Всего же за последние три года ЗАО «Картофель» ввел 1272 га орошаемых земель. Общая площадь под поливом доведена до 2,3 тыс. га.

Мелиорация применяется, в первую очередь, для картофеля и овощных культур, используются современные машины, которые распыляют воду на полях и фактически заменяют дождь.

Напомним, в прошлом году на сельхозпредприятии собрали 45,2 тысяч тонн картофеля — это практически половина от валового сбора в хозяйствах Курганской области.