«Рассвет» посадил жимолость на 40 гектарах в Нижегородской области. И 110 га других ягод

Компания «Рассвет», принадлежащая «АФГ Националь», расширяет свой ягодный проект в Сергачском районе Нижегородской области.

Работы были начаты весной 2017 года. «Мы начинаем с 50 га — для ягодного сада это достаточно много, — говорил директор ООО «Рассвет» Андрей Осипенко в 2017 году. — Посадили 30 га земляники, 10 га малины, 5 га ежевики и 15 га голубики.

В 2018 году плантации были расширены до 200 га, в том числе посажены первые 40 га жимолости, новой ягоды для промышленного садоводства в Европейской части России.

В проект уже вложено 500 млн рублей.

«Кроме традиционных ягод (садовой земляники, малины, голубики, ежевики), в 2017 — 2018 годах мы посадили более 40 га жимолости — это самый большой промышленный плодоносящий сад жимолости в России, — говорит Андрей Осипенко уже в прошлом году. — Под экспериментальные посадки выделен отдельный участок для выращивания более 150 сортообразцов жимолости на поливе. Будем анализировать, выбирать и запускать в промышленное производство наиболее урожайные и пригодные для умеренного климата Нижегородской области сорта». Компания начала селекцию новых сортов ягоды совместно с Нижегородской сельхозакадемией, а также создает коллекцию сортов с привлечением специалистов Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова.

В России жимолость традиционно выращивается на Дальнем Востоке и в Сибири, тогда как в западной и центральной частях страны многие никогда не слышали о такой ягоде, говорит исполнительный директор Ягодного союза Ирина Козий. Несколько компаний недавно начали выращивать жимолость в этих регионах, но коммерческих объемов ягоды на европейской части страны пока почти не собирают, знает она. «При этом жимолость — достаточно перспективная для производства ягода, — считает Козий. — В первую очередь, потому, что она ранняя: сезон ее сбора начинается раньше, чем у садовой земляники. Жимолость обладает ярким неповторимым кисло-сладким вкусом, а многие новые сорта очень сладкие. У нее много уникальных полезных для здоровья свойств. Кроме того, жимолость хорошо хранится и транспортируется при соблюдении технологий».

Сейчас «Рассвет» рассматривает возможность экспорта жимолости в Европу и активно прорабатывает форматы ее поставок. Об этом рассказал директор предприятия Андрей Осипенко. Сигнальный урожай этой ягоды компания получила в 2018 году.

18 декабря Евросоюз разрешил торговать жимолостью (ранее она не была сертифицирована для продажи), при этом в ЕС ее почти нет — эту ягоду выращивают лишь несколько небольших хозяйств в Польше, комментирует Осипенко. «Сертификация жимолости наделяет ее высоким экспортным потенциалом», — уверен он.

Если говорить об экспортном потенциале, то ситуация непростая, продолжает Козий. Жимолость не очень известна и европейским потребителям, поэтому пока нет масштабной реализации. «Относительно недавно жимолость начали выращивать польские производители и, насколько нам известно, первыми результатами поставок они не слишком довольны, — рассказывает она. — Ситуация может измениться, если этой ягодой заинтересуются крупные дистрибуторы и розничные сети, которые смогут организовать кампании по продвижению жимолости в Европе».

Сейчас ягодные плантации занимают 200 га, в 2019—2020 годах посадки планируется увеличить до 230 га, а в более долгосрочной перспективе — до 300 га. Компания производит ягоды как в открытом грунте, так и в туннельных укрытиях, в них в частности растет малина. Компания поставляет ягоды в свежем виде в торговые сети. Основной рынок сбыта — Нижегородская область, примерно 30% продукции реализуется в Москве.

В 2017 году собрано и отправлено в магазины Нижнего Новгорода 50 т садовой земляники.

В 2018 году «Рассвет» собрал около 200 т садовой земляники и 30 т малины.

Ждём жимолость, ежевику, голубику.

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