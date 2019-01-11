Россия поставила Кубе 450 микроавтобусов «Газель»

Российские представители поставили в четверг Кубе первую партию микроавтобусов «Газель», которые будут обслуживать пассажиров в Гаване. Передача состоялась в одном из терминалов порта Гаваны, передает корреспондент ТАСС.

«Сегодня было поставлено 450 автомобилей, а всего контракт подразумевает отгрузку более тысячи машин. Мы завершим поставки уже в феврале. Договоренности включают и закупки запасных частей нашего производства, а обслуживанием займутся кубинские специалисты», — рассказал ТАСС представитель «ГАЗ» на Кубе Владимир Бережной. — Вы знаете, что на Кубе есть определенные сложности с общественным транспортом, а наша продукция сможет улучшить ситуацию в этой области".

В октябре прошлого года российские специалисты также запустили линии сборочного производства автомобилей «ГАЗ» и «Урал» на Кубе. Тогда же ПАО «АвтоВАЗ» заявил о планах поставить на Кубу несколько сотен автомобилей для использования их службой такси и полицией.

По официальным данным, в самом населенном кубинском городе проживают более 2,5 млн человек, а общественным транспортом ежедневно пользуются более 1 млн пассажиров. Одна поездка на автобусе стоит 40 сентаво (5 центов). В общей сложности в Гаване курсируют 720 автобусов по 127 маршрутам. Метро, трамваев и троллейбусов в кубинской столице нет.