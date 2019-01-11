Впервые в Нижегородской области начали разводить благородных оленей как сельскохозживотных

Впервые в истории Нижегородской области в регионе начали разводить благородных оленей как сельскохозяйственных животных. Первые 120 голов оленей завезли в фермерское хозяйство «Ивановское» в городском округе Бор.

До сих пор производством оленины ни в Нижегородской области, ни в соседних регионах не занимались. Благородных оленей на Бору будут разводить для производства мяса и пантов — оленьих рогов, известных своими целебными свойствами. В планах фермеров — строительство цеха переработки оленины, а также наращивание поголовья оленей до 1000 голов.

Как рассказала глава фермерского хозяйства «Ивановское» Екатерина Плеханова, перед запуском проекта она изучила опыт разведения благородных оленей на Алтае и в других регионах России, а также в Прибалтике. «Решили, что животные смогут прижиться и в Нижегородской области, если создать для них подходящие условия, — отметила Екатерина Плеханова. — Мы продумали все детали, даже придумали свою конструкцию кормушек для оленей».

«Оленина обладает очень ценными питательными свойствами. Это гипоаллергенное диетическое мясо, богатое полезными веществами. Его можно есть даже в сыром виде», — добавила глава фермерского хозяйства.

Проект сельскохозяйственного оленеводства получил областную господдержку на возмещение части затрат на покупку специализированной техники. По словам Екатерины Плехановой, это помогло расчистить и обработать 200 га земли, которые ранее были заброшены в течение 30 лет и заросли лесом. «На этой территории мы посадили кормовые травы, обустроили выгульные вольеры и площадки для зимнего содержания оленей, производственные здания», — сообщила глава фермерского хозяйства.