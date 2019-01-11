Судоверфь «Звезда» заключила предварительный договор на серию газовозов для Новатэка
Судостроительный комплекс «Звезда» заключил предварительный договор с газовой компанией «Новатэк» на строительство 14 газововоз.
По данным источников издания «КоммерсантЪ», соглашение предусматривает постройку 15 газовозов, 14 плюс «пилотное судно», с возможностью переуступки прав заказа.
Отмечается, что новые газовозы будут такими же, как и для проекта «Ямал СПГ».
В компании «Новатэк» изданию сообщили, что с ССК «Звезда» заключено соглашение о резервировании мощностей, которое закрепляет взаимные обязательства на заключение контрактов на постройку судов с отобранными судовладельцами. Среди них, участники рынка называют Совкомфлот и канадскую Teekay.
Напомним, серия из 15 газовозов для первого проекта Новатэка по производству сжиженного природного газа — «Ямал СПГ» строится на корейской верфи DSME.