Судоверфь «Звезда» заключила предварительный договор на серию газовозов для Новатэка



Очередной успех 'Звезды': судоверфь залкючила предварительный договор на серию газовозов для Новатэка

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Судостроительный комплекс «Звезда» заключил предварительный договор с газовой компанией «Новатэк» на строительство 14 газововоз.

По данным источников издания «КоммерсантЪ», соглашение предусматривает постройку 15 газовозов, 14 плюс «пилотное судно», с возможностью переуступки прав заказа.

Отмечается, что новые газовозы будут такими же, как и для проекта «Ямал СПГ».

В компании «Новатэк» изданию сообщили, что с ССК «Звезда» заключено соглашение о резервировании мощностей, которое закрепляет взаимные обязательства на заключение контрактов на постройку судов с отобранными судовладельцами. Среди них, участники рынка называют Совкомфлот и канадскую Teekay.

Напомним, серия из 15 газовозов для первого проекта Новатэка по производству сжиженного природного газа — «Ямал СПГ» строится на корейской верфи DSME.