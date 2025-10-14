Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошёл по Северному морскому пути
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошёл по Северному морскому пути, трансарктический маршрут вдвое сократил срок доставки груза по сравнению с традиционными маршрутами, заявили во вторник в госкорпорации «Росатом».
«Тринадцатого октября 2025 года в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути, который вышел 23 сентября из порта Нинбо», — говорится в пресс-релизе госкорпорации.
Судно с грузовыми контейнерами с общим весом почти 25 тысяч тонн зашло в акваторию Северного морского пути 1 октября, после выгрузки в порту Феликстоу контейнеровоз направится в другие европейские порты.
«Путь следования через российскую Арктику занял 20 дней, что практически вдвое меньше, чем при использовании традиционных южных маршрутов», — добавили в «Росатоме»
.Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров.
По данным «Росатома», в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.
