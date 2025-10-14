MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 71
Kотенко Cергей Судостроение и судоходство

Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошёл по Северному морскому пути

© ntv.ru

Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошёл по Северному морскому пути, трансарктический маршрут вдвое сократил срок доставки груза по сравнению с традиционными маршрутами, заявили во вторник в госкорпорации «Росатом».

«Тринадцатого октября 2025 года в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути, который вышел 23 сентября из порта Нинбо», — говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Судно с грузовыми контейнерами с общим весом почти 25 тысяч тонн зашло в акваторию Северного морского пути 1 октября, после выгрузки в порту Феликстоу контейнеровоз направится в другие европейские порты.

«Путь следования через российскую Арктику занял 20 дней, что практически вдвое меньше, чем при использовании традиционных южных маршрутов», — добавили в «Росатоме»

.Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров.

По данным «Росатома», в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: ria.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара 0SD0S14.10.25 18:48:06

    Новость замечательная — наконец-то!
    Но справедливости ради следует упомянуть предшественников:

    28 сентября 2018 года судно «Venta Maersk» — фидер ледового класса с усиленным корпусом. причалило в порту Санкт-Петербурга, впервые преодолев весь маршрут СМП, частично — под проводкой атомного ледокола «50 лет Победы». Средняя скорость следования судна составила 11 морских узлов.

    «Venta Maersk», рассчитанный на 3600 TEU, перевез 650 реф с камчатской рыбой, и дополнительно загрузился электроникой в Пусане. Суммарное время маршрута из Находки в СПБ составило 28 суток. Если бы «Venta Maersk» двигался через Суэцкий канал, длительность перевозки увеличилась бы до 40-50 суток. Также стоит учесть, что судно перемещалось на малой скорости (всего 11 узлов). Если ее увеличить до стандартной (22-23 узла), то время пути сократилось бы до 17-18 суток, то есть — почти в 3 раза быстрее, чем через Суэц.

    Маршрут судна «Venta Maersk» по СМП был пробным (испытательным).
    Немного ранее — 5 сентября 2018 года — по СМП проследовало еще одно грузовое судно ледового класса: «Tian En», загрузившееся в Ляньюньганге (КНР) и разгрузившееся в Швеции и Франции.

    об ограничениях:
    — Навигация по СМП ограничена периодом с июня по ноябрь. Но в любом случае — это дополнительная возможность для организации движения товаров в обозначенный период.
    — Нужно учитывать температурные ограничения. Если характеристики груза предполагают непереносимость низких температур, то для него на СМП возникают дополнительные риски.

    #1307261