Две молочные семейные фермы открылись в Иркутской области

20 декабря 2018 года в деревне Краснояр в крестьянском фермерском хозяйстве Липатовой Юлии Александровны и в селе Анга в крестьянском фермерском хозяйстве Кудрявцевой Елены Германовны состоялось открытие семейных молочных животноводческих ферм.

Обе молочные фермы построены за счет средств грантов. Фермы оснащены современным доильным оборудованием. На производственных объектах имеется вся необходимая инфраструктура: водоснабжение, электроснабжение, отопление, подъездные пути, а так же все необходимое для комфортной работы персонала: душевая комната, теплый туалет, комната отдыха для работников фермы.

Фермерское хозяйство Липатовой Юлии Александровны организовано и зарегистрировано 11 декабря 2012 года Липатовой Зинаидой Геннадьевной на базе личного подсобного хозяйства путем увеличения поголовья скота и площадей, используемой сельскохозяйственной земли. В 2013 году хозяйство получило грант «Начинающий фермер», и вложив так же свои средства, увеличило поголовье и приобрело трактор МТЗ. Бизнес-план хозяйства на получение гранта «Начинающий фермер» предусматривал срок окупаемости до августа 2017 года, но фактические показатели проекта хозяйство выполнило уже к марту 2016 года, сократив срок окупаемости на 1,5 года. В 2016 году хозяйство выиграло грант на развитие семейной молочной животноводческой фермы. На средства гранта ферма на 120 голов дойного стада была построена, а так же на эти средства смонтировано технологическое оборудование. Приобретён трактор Беларус-82, прицепной силосный комбайн, комбикормовая установка, также приобретен молодняк крупнорогатого скота симментальской породы 17 голов.

Фермерское хозяйство Кудрявцевой Елены Германовны развивалось по схожему сценарию. КФХ организовано и зарегистрировано 24 января 2012 года. В 2013 году хозяйство получило грант по программе «Начинающий фермер». На полученный грант хозяйство увеличило поголовье и приобрело трактор МТЗ-892-2. В 2016 году хозяйство выиграло грант на развитие семейной молочной животноводческой фермы. На средства гранта построена молочная семейная ферма на 120 голов дойного стада, смонтировано технологическое оборудование. Приобретён трактор Беларус — 12-21, трактор Беларус -320,УАЗ молоковоз, прицепной силосный комбайн, косилка-плющилка, также приобретен молодняк крупнорогатого скота симментальской породы 17 голов.