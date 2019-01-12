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Транспорт и логистика

Газомоторные автобусы начали курсировать в Подмосковье

  •  © files.vm.ru

Новые автобусы на газовом топливе запустили в Московской области. Перевозчик «Домтрансавто» приобрел 60 таких машин и продолжит закупки.

Автобусы будут курсировать на маршрутах, пользующихся наибольшей популярностью у пассажиров, например, на 368-м в Долгопрудном, передает портал «Подмосковье сегодня».

Расписание пока не отслеживается в приложении «Яндекс.Транспорт», но эта проблема уже решается. Также новые транспортные средства были запущены компанией «Стар-Транс» на 44-м маршруте в Химках.

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https://iz.ru/833069/2019-01-11/gazomotornye-avtobusy-nachali-kursirovat-v-podmoskove

транспорт и логистика
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    12.01.1914:20:48

    импортные? тогда в чём «сделано у нас» заключается?

    #1099117
    • Константин Курсиков Константин Курсиков
      12.01.1914:27:21

      картинку поменял на не импортную   

      #1099119
      • moskovskiy-310 moskovskiy-310
        12.01.1914:43:54

        в разных ичтосниках есть и картинки с голден дрэгон(судя по эмблеме производителя) и ЛИАЗы картинки. но нигде нет информации,кто именно производитель автобусов…возможно,часть таких,часть других.

        если это голден дрэгон,как на некоторых фото,то сомнительная радость.

        не буду ставить оценку,пожалуй

        Отредактировано: moskovskiy-310~15:24 12.01.19
        #1099126
        • Нет аватара Dance
          12.01.1914:56:19

          А я поставлю! Обновление транспорта, тем более на более экологически чистый, это несомненное улучшение бытовых условий для горожан! И мне до одного места кто их производит. Главное комфорт, чтобы настроение у людей было на высоте, чтобы народ хотел жить в этом городе…

          Отредактировано: Dance~14:57 12.01.19
          #1099131
          • Константин Курсиков Константин Курсиков
            12.01.1915:04:16

            Позитивно мыслите.   

            #1099136
          • Комментарий удален
            • Константин Курсиков Константин Курсиков
              12.01.1915:25:19

              60 автобусов куплено

              На картинке ЛИАЗ не заметили?

              ЛИАЗ -это что не транспорт что ли. Самокат на газовом топлеве по вашему.

              Отредактировано: Константин Курсиков~15:27 12.01.19
              #1099144
              • moskovskiy-310 moskovskiy-310
                12.01.1915:32:20

                первую свою картинку вспомните,что у вас там было? Голдэн Дрэгон. который после моей первой записи Вы тут же убрали.

                как минимум второй ЛИАЗ на фото-это не Домтрансавто,а Мострансавто(по спец.окраске). который никак к этой новости не подходит. насчёт белого ЛИАЗа я не знаю. доказательсвт,что он относится к Домтрансавто никакого нет.

                ну и второе,по вашей ссылке,которую Вы тут поместили,вообще нет никакого фото. зато есть ссылка на сайт «Подмосковье сегодня». в их новости фото ТОЛЬКО голдэн дрэгона.

                Другое дело,что я в яндексе поискал источники данной новости. и нашёл на сайте 360tv.ru.

                Так вот у них на сайте на первом фото(оно и у вас изначально в новости стояло) именно голдэн дрэгон.сфоткан именно он крупным планом,а не мерседес,который правее,не так ли? на втором фото какая-то стоянка автобусов и есть два ЛИАЗа(один из которых точно не относится к Домтрансавто)и опять же несколько Голдэн Дрэгонов.

                В тексте новости точной информации,какие автобусы закупили нет. поэтому я и говорю,что не ясно,какую именно марку закупили. картинку на сколько Вы понимаете,можно любую подставить.

                 https://360tv.ru/news/tra...-kursirovat-v-podmoskove/ 

                Отредактировано: moskovskiy-310~15:56 12.01.19
                #1099147
                • Константин Курсиков Константин Курсиков
                  12.01.1915:53:16

                  Фото с лиаз от сюда vm.ru/news/577385.html

                  Отредактировано: Константин Курсиков~15:53 12.01.19
                  #1099159
                  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
                    12.01.1916:07:05

                    сайт,который Вы мне написали ссылается на первоисточник 360tv.ru.

                    я Вам про него выше уже написал.

                    #1099167
                    • Константин Курсиков Константин Курсиков
                      12.01.1916:24:16

                      360tv и дала эту картинку и видео сделал

                      ©Видео с youtube.com

                      #1099173
                    • Константин Курсиков Константин Курсиков
                      12.01.1916:27:02

                      С 1 января перевозчик ООО «ДОМТРАНСАВТО» будет обслуживать следующие маршруты:

                      № 24 «ст. Мытищи — ст. Долгопрудная"

                      № 25 «ст. Мытищи — ст. Лобня"

                      № 70 «д/о Аксаково — ст. Катуар"

                      № 31 «ст. Мытищи — Марфино"

                      № 37 «д/о Марфино — ст. Катуар"

                      № 73 «ст. Катуар — 12-я Паромная переправа"

                      № 42 «Федоскино — ст. Лобня"

                      № 28 «Королев (ул. Силикатная) — ст. Мытищи"

                      № 302 «Троицкое — Москва (м. Алтуфьево)"

                      № 303 «Вешки — Москва (м. Алтуфьево)"

                      № 314 «ст. Мытищи — Москва (м. Медведково)"

                      № 438 «Чиверево — Пансионат — Москва (м. Медведково)"

                      № 419 «ст. Мытищи — НИИОХ — Москва (м. Медведково)"

                      № 273 «Поведники — Москва (Абрамцевская ул.)"

                      № 581 «МГУ сервиса — Москва (м. Медведково)"

                      № 519 «Марфино — Москва (м. Алтуфьево)"

                      № 502 «П. Пироговский — Москва (м. Медведково)»

                      #1099175
          • moskovskiy-310 moskovskiy-310
            12.01.1915:28:36

            тематика сайта всё-таки о производстве в России и про достижения страны и народа.

            я,например,ни разу не видел на сайте новостей про обновление парка авиаперевозчиков за счёт эйрбасов и боингов…не понимаю,чем китайские автобусы лучше американских самолётов. тем более,что альтернатива у голден дрэгон в виде русских автобусов есть.

            #1099145
            • Константин Курсиков Константин Курсиков
              12.01.1916:01:19

              Эти драгоны закупили специально для маршрута 368 до Долгопрудного

              как я понял, а на остальные маршруты какие автобусы по вашему ходят?

              Не ужели ЛИАЗ и это конечно не Российский производитель и конечно

              к разделу транспорт и логистика не подходит.

              #1099162
              • moskovskiy-310 moskovskiy-310
                12.01.1916:23:31

                /Эти драгоны закупили специально для маршрута 368 до Долгопрудного/

                и тут же фото автобуса ЛИАЗ 368-го маршрута…ну Вы бы хотя бы смотрели на то,что копируете-вставляете.

                Последний раз повторяю,в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ на главном фото указан автобус голдэн дрэгон. в тексте самой новости нет упоминания,какие автобусы закупили.

                Так же в новости ПЕРВОИСТОЧНИКА есть картинка стоянки автобусов,где два ЛИАЗА и дрэгоны. при этом информации относится ли белый ЛИАЗ к данной компании и были ли закуплены эти автобусы тоже нет. второй ЛИАЗ не относится однозначно.

                Есть ли возможность,что белый ЛИАЗ относится к этой компании? есть. исходя даже хотя бы из номера маршрута. но так же он может относиться и к другой какой-то компании и попасть на фото СЛУЧАЙНО,как попал на фото второй ЛИАЗ в раскраске Мострансавто.

                то,что дрэгоны попали на фото не случайно говорит первая фотография в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ(https://360tv.ru/news/transport/ekologichnyj-park-novye-avtobusy-na-gazovom-toplive-nachali-kursirovat-v-podmoskove/)

                Хотите вы хлопать закупкам китайской техники на маршруты России? да,пожалуйста. самолётостроение угробили в 90-е,теперь пора и за автобусостроение взяться.

                на СуНе демократия,кому нравится-голосуют за. кому нет-голосуют против. доказательств приобретения ЛИАЗа из текста новости я не вижу. по групповому фото,в котором как минимум один автобус не принадлежит данной компании однозначно сделать вывод не могу. доказательство приобретения китайской техники я вижу на главной фото ПЕРВОИСТОЧНИКА.

                поэтому новости минус. и на этом беседу я закончил. повторять 15 раз не вижу смысла.

                Отредактировано: moskovskiy-310~16:31 12.01.19
                #1099172
                • Нет аватара Dance
                  12.01.1917:34:30

                  Вот и хорошо, дай вам волю, вы бы и страну закрыли и интернет отключили, он же тоже американский. Дайте людям жить здесь и сейчас и ездить на новом

                  #1099191
            • Юрий Липатов
              12.01.1921:43:48

              Новость соответствует тематике сайта. Сделано для народа. Народ, а не чиновники ездят на автобусах.Автобусы новые. Что не так? Вы уподоблятесь тем украинцам, которые костерили своих перевозчиков за купленные новые ПАЗики для перевозки школьников. Чем вы отличаетесь от них?

              #1099262
        • Нет аватара AlexCrazy
          12.01.1920:45:53

          Будь моя воля — все бы дизеля старше 5ти лет на газ перевел принудительно через закон те что в город доступ имеют, и все бензиновые помойки более 10ти лет от роду. Движение на вонючках только вне городов до пересадочных станций и логистических центров .

          Потому как ушатанные авто самый большой источник загрязнения в городах .

          Причем я был бы настолько суров что это касалось бы не только ОТ, а всех ведер и помоек в частном владении так же .

          Но то такое — у нас до народа еще не скоро дойдет что засраный воздух который они сами и продуцирует сжирает у каждого несколько лет жизни … пичалька.

          Отредактировано: AlexCrazy~20:47 12.01.19
          #1099248
          • Нет аватара Dance
            12.01.1921:22:13

            Эти старые автобусы еще и просто морально устарели. В них либо жарко, либо холодно, они внутри обшарпанные и вонючие, в них воняет дизелем, бензином. Но не согласен с вами в части личного транспорта. У нас народ не такой богатый как в Германии, к примеру, чтобы вводить такие запреты. Вы подумали об этом?

            Отредактировано: Dance~21:22 12.01.19
            #1099258
            • Нет аватара AlexCrazy
              12.01.1922:11:55

              А что есть автобусы в которых воняет бензином — ух ты, видать рар.

              Относительно транспорта и именно личного — ну вы опять встаете на сторону быдла и богатсво роли тут не играет, знаете мне посрать на пенсов которые чядя своими помойками нашего/импортного производства 15-20 летней давности травят все живое вокруг. Это не люди — это скот, их интересуте только своя личная выгода как подобных существ еще назвать — они срут там где живут — это обычное 100% быдло и уровень доходов никакой роли не играет мой дорогой читатель .

              Относительно гермашки — вы конечно не в курсе что в гермашке минималка 1200 ойро и это вообще ничто, ну типа нашей и да эту зарплату получают долгие годы и как правило до конца жизни все возмождные продавцы охранники в магазинах почтальены и т. п. особо одаренные граждане. Интересная аналогия да? Вот в Германии эти нищеброды которыех миллионы не могут себе позволить купить помойку потому как бабла не хватит не на страховку не на дорожный сбор, а еще и ГСМ с ТО. У нас же каждый нищеброд обязан купить кусок вожделенного говна и самое ужасное в этом всем что государство это не осуждает налогами — юзайте говно перепродавайте его друг другу травите и убивайте .

              В РФ вполне можно было бы поднять акциз на ГСМ примерно раза в два, да немного выросли бы цены на продукты, но говна на дорогах меньше стало бы, и главное конечно необходимо увеличивать ОСАГО для старого говна, скажем так что бы машину более 10 лет было дороже налогами юзать чем купить новее. Именно так в германии и обновляется парк авто, а не потому что они богатые .Но именно потому что большую часть авто немцы делают сами для себя они и могут брать новье. Аллилуя!

              #1099271
              • Нет аватара Dance
                12.01.1922:40:46

                Как же вы относитесь к старикам! Очень показательно. Не хотите в наши президенты баллотироваться?

                ПС: Такие вонючие автобусы еще ходят в моём городе.

                Отредактировано: Dance~22:41 12.01.19
                #1099278
                • Нет аватара AlexCrazy
                  12.01.1923:47:59

                  А что не так? Мне посрать кто гадит мне под дверь старик или малолетка - это скот. Их материальное благополучие меня не особо интересует когда дело касается моего здоровья и здоровья моих близких, да и вообще людей .

                  А вы предлагаете жрать говно и при этом нахваливать его производителя ) это ваш выбор кушайте не обляпайтесь …

                  #1099288
  • Константин Курсиков Константин Курсиков
    12.01.1916:02:21

    тем более,что альтернатива у голден дрэгон в виде русских автобусов есть.

    Какие и по какой цене -на газомоторном топливе.

    #1099163
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