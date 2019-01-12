Газомоторные автобусы начали курсировать в Подмосковье
Новые автобусы на газовом топливе запустили в Московской области. Перевозчик «Домтрансавто» приобрел 60 таких машин и продолжит закупки.
Автобусы будут курсировать на маршрутах, пользующихся наибольшей популярностью у пассажиров, например, на 368-м в Долгопрудном, передает портал «Подмосковье сегодня».
Расписание пока не отслеживается в приложении «Яндекс.Транспорт», но эта проблема уже решается. Также новые транспортные средства были запущены компанией «Стар-Транс» на 44-м маршруте в Химках.
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