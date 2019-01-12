В мотострелковое соединение в Чечне поступило около 1 тыс. комплектов боевой экипировки «Ратник»

В мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Чеченской Республике, поступило около 1 тыс. комплектов боевой экипировки «Ратник».

Комплект боевой экипировки представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, оружия и боеприпасов, приспособлен для действий в любое время суток в различных условиях. Новейшая экипировка уже испытана в период антитеррористических учений.

Основу комплектов составляют бронешлемы и бронежилеты, боевой комбинезон, гарнитура с активной системой защиты слуха, защитные очки, комплект защиты коленных и локтевых суставов, гранатомет, автоматы, снайперские винтовки, боеприпасы, боевой нож, а также всесуточные приборы разведки, дневно-ночной прицельный комплекс, малогабаритный бинокль, унифицированные оптический и тепловизионный прицелы и др.

В общей сложности в состав комплекта входит 59 элементов систем защиты, поражения, жизнеобеспечения, энергообеспечения, а также средства разведки, управления и связи.

Кроме того, в комплектах экипировки имеются универсальное укрытие, многофункциональный нож, светосигнальный фонарь, часы, зимний и летний двусторонние маскировочные комплекты, автономный источник тепла, рейдовый рюкзак, индивидуальный водяной фильтр, малая пехотная лопата, средства защиты органов дыхания, средства радиационного, химического контроля, спецобработки и первой медицинской помощи, фильтрующая одежда.