Новосибирские ученые работают над созданием ракетного двигателя для полетов на Марс

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Новосибирские ученые работают над созданием ракетного двигателя нового поколения для полетов на Марс. Сегодня в Институте ядерной физики начали серию экспериментов на новейшей установке СМОЛА. Ее только-только запустили. Аналогов нет ни в России, ни в мире.

Первые испытания уже прошли успешно.

Такой установки по удержанию раскаленной плазмы, в мире нет. СМОЛА. Спиральная магнитная открытая ловушка.

Антон Судников, старший научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН: «Когда мы пытаемся включить установку в режиме удержания, у нас поток вещества, который выходит из ловушки, уменьшается вдвое, уменьшение в два раза — это достаточно наглядный и интересный результат, но для применения в управлении термоядерным синтезом нам хочется больше, нам хочется на порядок повысить качество удержания».

Кадры двухлетней давности, ученые только приступили к сборке агрегата. На нем еще нет главной детали — двухметрового винта, внутри которого спираль из магнитного поля.

Виктория Шмидт, корреспондент: «Чтобы понять принцип работы, можно представить мясорубку, которая крутит фарш. Установка даже внешне напоминает этот кухонный прибор, если ручку мясорубки вращать в обратную сторону, фарш, а в данном случает это плазма, останется внутри, ее будет удерживать винт в виде магнитного поля».

Исследователи всего мира бьются над созданием термоядерного реактора — источника неисчерпаемой экологически чистой энергии. Она позволит разгонять космические корабли до рекордных скоростей.

Александр Бурдаков, советник директора Института ядерной физики СО РАН: «Если плазму можно таким образом удерживать, значит, ее можно и ускорять, это позволяет сделать двигатель плазменный с приличной очень тягой, удельным импульсом, с параметрами, которые в настоящее время еще недостижимы, но на бумаге этот принцип он позволяет это сделать».

В планах ученых — продолжить эксперименты и в разы повысить скорость частиц. Плазменный двигатель позволит отправиться не только на Луну или Марс, но и к дальним планетам солнечной системы.