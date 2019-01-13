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Новосибирские ученые работают над созданием ракетного двигателя для полетов на Марс

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/eLnbiG7_94g

Новосибирские ученые работают над созданием ракетного двигателя нового поколения для полетов на Марс. Сегодня в Институте ядерной физики начали серию экспериментов на новейшей установке СМОЛА. Ее только-только запустили. Аналогов нет ни в России, ни в мире.

Первые испытания уже прошли успешно.

Такой установки по удержанию раскаленной плазмы, в мире нет. СМОЛА. Спиральная магнитная открытая ловушка.

Антон Судников, старший научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН: «Когда мы пытаемся включить установку в режиме удержания, у нас поток вещества, который выходит из ловушки, уменьшается вдвое, уменьшение в два раза — это достаточно наглядный и интересный результат, но для применения в управлении термоядерным синтезом нам хочется больше, нам хочется на порядок повысить качество удержания».

Кадры двухлетней давности, ученые только приступили к сборке агрегата. На нем еще нет главной детали — двухметрового винта, внутри которого спираль из магнитного поля.

Виктория Шмидт, корреспондент: «Чтобы понять принцип работы, можно представить мясорубку, которая крутит фарш. Установка даже внешне напоминает этот кухонный прибор, если ручку мясорубки вращать в обратную сторону, фарш, а в данном случает это плазма, останется внутри, ее будет удерживать винт в виде магнитного поля».

Исследователи всего мира бьются над созданием термоядерного реактора — источника неисчерпаемой экологически чистой энергии. Она позволит разгонять космические корабли до рекордных скоростей.

Александр Бурдаков, советник директора Института ядерной физики СО РАН: «Если плазму можно таким образом удерживать, значит, ее можно и ускорять, это позволяет сделать двигатель плазменный с приличной очень тягой, удельным импульсом, с параметрами, которые в настоящее время еще недостижимы, но на бумаге этот принцип он позволяет это сделать».

В планах ученых — продолжить эксперименты и в разы повысить скорость частиц. Плазменный двигатель позволит отправиться не только на Луну или Марс, но и к дальним планетам солнечной системы.

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Новосибирск, ИЯФ СО РАН
  • alexey rusin alexey rusin
    13.01.1911:43:24

    Написано двигатель нового поколения для полётов на марс? А чем плох двигатель предыдущего поколения? Вроде уже сколько летаем без проблем на марс?    . А как же ядерный двигатель,он для чего? Столько всего мастырят только толку пока не много. Что у нас,что у амеров. Больше шоу и пиара. Какая то клоунада последние годы идёт,один запускает Теслы на сверхтяже и все на этом,больше ракета не нужна, делают сразу три корабля для полётов на МКС,абсурд какой то. В России тоже хороши,и сверхтяж нужен,и ядерный двигун и теперь еще плазменный мотор? и все для полёта на марс. Я не понимаю,если вы сделали ядерный двигун для полётов на марс,тогда зачем надо сверхтяж ракету? Можно этот двигатель на орбиту обычной ракетой вывести,а потом ещё что надо,состыковать все это на орбите и запустить мотор ядерный и дуть с орбиты куда хочешь,типо как буксир,этот ядерный двигун оставлять на орбите и все. Может конечно на словах все так просто,хрен знает

    Отредактировано: alexey rusin~11:46 13.01.19
    #1099355
    • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
      13.01.1912:08:23

      Нету пока ядерного движка. Есть только ряд принципиальных прорывов, частично решенные технических трудностей, есть общая концепция. Готового ядерного двигателя пока нет. Неужели трудно это понять?

      Двигатель предыдущего поколения плох тем, что на нем практически невозможно слетать на Марс. Стандартный двигатель работает несколько минут и выгорает. Далее ракета движется по инерции. Даже для Луны это была сложнейшая операция, потому что вы должны очень точно прицелиться в течении 5 минут, чтобы потом вас по инерции вело туда, куда нужно. Плюс с собой надо тащить как матрешку ракеты (ступени) с топливом для посадки-взлета на Луну.

      Марс гораздо дальше, чем Луна. Один полет занимает до полугода. Сами должны понимать, как вы должны прицелиться в течении 5 минут работы первой ступени, чтобы потом по инерции лететь полгода. Причем вы должны тащить с собой запас топлива на посадку/взлет и на обратный путь. Теоретически на старых принципах слетать на Марс можно, но это будет сверхрискованный перелет, любая ошибка — смерть. Поправить ничего будет нельзя. Всем ясно, что повезти может, кто-то возможно ради престижа и рискнет, но осваивать Марс таким образом в принципе невозможно. Поэтому и нужен новый двигатель, который будет работать непрерывно. Нужен ядерный движок.

      В данной статье речь идет уже о термоядерном двигателе, но он очень сомнителен, так как мы даже на земле не можем создать пока надежно работающий термоядерный движок. Это всё перспективы отдаленного будущего, для которого ученые делают задел.

      #1099357
  • Нет аватара kerosene
    13.01.1912:08:02

    Установка СМОЛА это не двигатель для полетов на Марс. Это установка для управляемого термоядерного синтеза. Только в отличие от ТОКАМАКов (тороидальная камера с магнитными катушками) тут спиральная ловушка открытого типа.

    #1099356
  • Нет аватара ivania
    13.01.1913:25:10

    Еще один важный вопрос, который также нужно решать, это как защищаться в космосе от радиации

    #1099372
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