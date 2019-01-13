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Образование

В Алтайском аграрном университете открыли учебный центр кластера аграрного машиностроения

  •  © altairegion22.ru

В четверг, 6 декабря, в Алтайском государственном аграрном университете состоялась торжественная церемония подписания соглашения между вузом и Алтайским кластером аграрного машиностроения, а также презентация современного учебно-консультационного центра «АлтаКАМ» имени Александра Ежевского.

Он позволит студентам на практике овладеть навыками работы с самым современным оборудованием.

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-agrarnom-universitete-otkryli-uchebnokonsultatsionnyi-tsentr-altaiskogo-klastera-agrarnogo-mashinostroeniya_745101.html

профообразование, Алтайский край
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