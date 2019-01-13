В Алтайском аграрном университете открыли учебный центр кластера аграрного машиностроения

В четверг, 6 декабря, в Алтайском государственном аграрном университете состоялась торжественная церемония подписания соглашения между вузом и Алтайским кластером аграрного машиностроения, а также презентация современного учебно-консультационного центра «АлтаКАМ» имени Александра Ежевского.

Он позволит студентам на практике овладеть навыками работы с самым современным оборудованием.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!