Новосибирская компания «Сибиар» запустила линию заполнения аэрозольных баллонов

ОАО «Сибиар» — производитель бытовой аэрозольной продукции и парфюмерно-косметических средств, запустил новую линию заполнения аэрозольных баллонов.

За период с 2000 года производственные мощности завода выросли в 3,3 раза, достигнув в 2018 году 122 млн. баллонов. С целью расширения и модернизации производства предприятием смонтирована и запущена в работу ещё одна система по наполнению аэрозольных баллонов. Эта линия была изготовлена с существенным увеличением рабочих параметров, что позволило увеличить объемы дозирования и производительность линии. Появилась возможность выпускать виды продукции с новыми типами клапанов (алюминиевые, двойного действия, для портативных газовых плит). Полностью заменены транспортные системы и вспомогательное оборудование.

Объем инвестиций составил 102 млн рублей.

Для справки.

Компания «Сибиар» занимает лидирующие позиции среди отечественных производителей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке, который производит в год больше 120 млн. единиц продукции.

Продукция АО «Сибиар» отгружается в более чем 150 городов России, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, и стран СНГ — Казахстан, Беларусь, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Армения. Ассортимент выпускаемой продукции предприятия — более 200 наименований. Среди них — средства для укладки волос, антистатики, средства для ухода за обувью, освежители воздуха, бытовые чистящие средства для различных поверхностей, инсектициды и репелленты против насекомых, автокосметика для ухода за автомобилем, газ для заправки зажигалок и портативных газовых приборов.