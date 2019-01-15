Концерн «Покровский» приобрел 31 донской комбайн

31 новый комбайн «Акрос — 595+" прибыл прямо с завода «Ростсельмаш» в агропромышленные предприятия Ейской группы компаний концерна «Покровский». По 10 комбайнов пришли на замену устаревшей технике в агрокомплексах «Ейский» и «Должанский», 11 — в агрокомплекс «Камышеватский».

— Мы целенаправленно вкладываем денежные средства в обновление техники, — рассказывает управляющий Ейской группы компаний концерна «Покровский» Сергей Григоренко. — Комбайны «Акрос» — самые мощные из выпускаемых заводом «Ростсельмаш». За счёт их большей производительности мы сократим время уборки зерновых культур, что позволит к минимуму свести потери зерна.

Специалисты «Ростсельмаша» проведут обучение механизаторов, которые будут работать на новых комбайнах.

Кроме комбайнового парка на предприятиях Ейской группы компаний ведётся также обновление и другой сельскохозяйственной техники и навесного оборудования.