Новый ФОК открыт в Ижевске

В Ижевске остоялось открытие физкультурно-оздоровительного центра «Созвездие». Общая площадь двухэтажного комплекса составляет 1864,8 кв.м. В здании располагаются тренажёрный зал, раздевалки, душевые, медицинский и процедурный кабинеты. Качественное освещение и профессиональное покрытие зала с амортизационной системой позволяют проводить любые мероприятия в комфортной обстановке.

Объект построен в рамках реализации Федеральной целевой программы по развитию физической культуры и спорта в России на 2016-2020 годы.

В большом спортивном зале будут проходить занятия по волейболу, этот комплекс станет опорной площадкой для подготовки волейболистов. Также в зале могут проводиться тренировочные занятия по баскетболу и гандболу.

Отметим, что в Ижевске волейбол — один из ведущих видов спорта. Так, на Чемпионате России по волейболу Высшая Лига «Б» город достойно представляют две команды: ВК «ИжГТУ-Динамо» и ЖВК «Италмас-ИжГТУ». Успешная карьера складывается у воспитанников спортивной школы: в составах сборных России выступали мастера спорта Яна Вамзер, Екатерина Каралюс, Оксана Котельникова, Анна Лапеева, Светлана Шамшурина и др.

Напомним, что за последние пять лет в Ижевске построены четыре крупных спортивных объекта. Это ледовый дворец «Молодёжный», ФОК «Торпедо», плавательный бассейн «Аквамарин» и комплекс «Созвездие». Три из них в самом густонаселённом районе столицы — Устиновском. На 2019 год запланировано строительство стадионов при школах № 56 и № 74.