Экскаватор ЭКГ-18 введён в строй на угольном разрезе в Якутии



один из этапов сборки экскаватора

© www.mechel.ru

ООО «Эльгауголь» (входит в Группу «Мечел») ввело в эксплуатацию карьерный экскаватор ЭКГ-18 производства ПАО «Уралмашзавод».

Новое оборудование позволит нарастить объемы вскрышных работ на Эльгинском угольном месторождении. Объем ковша ЭКГ — 18 кубометров, за рабочие сутки он может грузить от 20 до 24 тыс. кубических метров горной массы. Погрузку экскаватор осуществляет в круглосуточном режиме.

ЭКГ рассчитан на высокопроизводительную работу в самых тяжелых горно-геологических и климатических условиях. Для контроля за всеми параметрами рабочего процесса техника оснащена информационной и микропроцессорной системами управления, а также системами диагностики и автоматической защиты механизмов и узлов. В кабине предусмотрены современная система кондиционирования, тепло- и виброизоляция, удобное рабочее кресло, холодильник и СВЧ-печь. Для работы на новой технике сформирована опытная бригада.