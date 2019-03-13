Обзор: в январе-феврале 2019 года в России открылось 19 новых производств

По традиции, из-за длительных праздников, мы объединяем первые два месяца. За этот период было открыто 19 производств. Больше всего обращает на себя внимание целых 5 производств из области «Электроника и электротехника», и из них сразу два контрактных производства электроники. То есть, сегодня уже нет необходимости заказывать производство электронных устройств в Китае.

Производственный комплекс компании «Лазерные системы» открыт в Санкт-Петербурге





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В Санкт-Петербурге прошла церемония открытия производственного комплекса АО «Лазерные системы» на площадке «Нойдорф», в который предприятием вложено около 400 млн рублей. Сегодня здесь трудятся более 180 человек.

На предприятии создан полный цикл производства: от научных разработок до серийного выпуска продукции. Мощные лазеры, оборудование и технологии используют в космических разработках и в авиации, в метеорологии и экологическом мониторинге, в обеспечении безопасности.

В Новгородской области открыт завод А-КОНТРАКТ





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15 февраля, в Старорусском подразделении А-КОНТРАКТ был открыт расширенный филиал контрактного производства по монтажу электронных блоков. Тогда же была запущена и новая установка селективной пайки электронных блоков SEHO SelectLine.

Завод пиломатериалов открыт в Смоленской области

В Угранском районе состоялось открытие нового предприятия — завода по пилению древесины «ПЛАДОНИТ». Проект стартовал в 2016 году, когда компания, совместно с «Угра-ЛесЭкспорт», пристуаил к созданию нового предприятия полного цикла по переработке древесины. На сегодняшний день завершено строительство завода производительностью 200 кубических метров пиломатериала в смену, приобретено современное лесозаготовительное оборудование, в частности, автоматизированные комплексы по пилению круглого бруса, а также техника для его транспортировки.

На данный момент на предприятии трудится 70 человек

Предполагается, что общий объем вложений в данный проект составит 270 млн рублей.

«Протон-ПМ» запустил новый комплекс термообработки металлических изделий





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В начале февраля ПАО «Протон-ПМ», изготовляющее жидкостные двигатели РД-253 для ракет «Протон», ввело в эксплуатацию универсальный автоматизированный комплекс термической обработки. Объём инвестиций превысил 209 млн рублей.

Запущено новое производство автобензинов на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО»





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12 февраля «Татнефть» приступила к промышленной отгрузке высококачественных товарных бензинов производства своего нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО"в городе Нижнекамске.

Проектная мощность производства автобензинов — более 1,1 млн тонн в год. Ежесуточно выпуск до 3000 тонн качественного топлива.

Объём инвестиций в производство составил более 19 млрд рублей.

Под Липецком запустили итальянский завод по выпуску алюминиевых радиаторов





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Сегодня на территории ОЭЗ «Липецк» официально начала свою работу итальянская компания «Fondital». Презентовал новое предприятие его владелец и президент синьор Орландо Ниболи, сын основателя фирмы Сильвестра Ниболи.

Общая площадь итальянского предприятия — 100 тысяч кв. м. На заводе уже работают 50 человек. В ближайший год здесь выпустят три миллиона секций радиаторов и 30 тысяч котлов.

Инвестор вложил в предприятие около 1.5 млрд рублей.

Центр ремонта оборудования нефтяных и газовых скважин открылся в Иркутской области





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В Усть-Куте открылся первый в Восточной Сибири сервисный центр по ремонту компонентов установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) для нефтяных и газовых скважин. Инициатором открытия центра выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК), реализовала проект международная компания «Борец».

Общий объем инвестиций в проект на первом этапе составил около 500 млн рублей.

Линия по выпуску стеклянных изделий для парфюмерной отрасли открыта в Удмуртии

В Можге на АО «Свет» введённа в эксплуатацию производственная линия по выпуску стеклянных изделий сложных форм для парфюмерной отрасли. Производство оснащено стеклоформующей машиной Jingmen Chuda Mechanical & Electrical Co.Ltd. За счёт открытия новой линии предприятие планирует увеличить производство стеклянной упаковки на 12 млн штук в год. Оборудование позволяет изготовить любое стеклянное изделие высотой от 4,5 см до 33,5 см и диаметром от 4,5 см до 15,5 см.

Общая сумма инвестиций достигла 142, 6 млн рублей.

На заводе создано дополнительно 34 рабочих места.

Новый завод фармацевтического предприятия «Оболенское» открылся в Московской области





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7 февраля в Серпуховском городском округе Московской области открылся новый фармацевтический завод.

Территория, на которой располагается завод, составляет 6 гектаров, а производственные помещения занимают 14 тысяч м2. Производственная мощность предполагает выпуск 1,6 млрд таблеток в год или 120 млн капсул, 15 млн саше.

В строительство завода инвестировано почти 3 млрд рублей.

Здесь уже трудятся 130 человек, всего планируется создать 350 рабочих мест.

В Балашихе Московской области открыт цех по производству пьезокерамических материалов





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Около 250 дополнительных рабочих мест создали в научно-исследовательском инженерном институте (АО «НИИИ») в Балашихе благодаря открытию нового цеха по производству пьезокерамических материалов и элементов.

НПО СтарЛайн запустило новый производственный комплекс полного цикла





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В начале февраля, в рамках выставки «Интерпластика 2019», НПО СтарЛайн презентовало свой новый производственный комплекс полного цикла, расположенный в Ленинградской области.

В конце 2018 года здесь были запущены новые автоматизированные линии кабельной сборки и уникальный инструментальный цех по производству высокоточных пресс-форм.

Сегодня контрактное производство НПО СтарЛайн включает в себя высококачественное производство изделий из пластика, производство пресс-форм для высокоточного литья, производство электронных изделий с точностью до 20 мкм и производство кабельной продукции любой степени сложности.

В ОЭЗ «Липецк» запущен новый завод по производству электротехнической продукции

31 января американская компания Honeywell официально открыла свое предприятие в особой экономической зоне «Липецк». Завод площадью 5,6 тыс. кв. м будет производить продукцию для систем автоматизации, пожарной и промышленной безопасности, защиты персонала и автоматической идентификации. Это третий и пока крупнейший объект компании в России.

Объем инвестиций в проект составил более 900 млн рублей.

В Кабардино-Балкарии запущено производство сельскохозяйственного оборудования



предприятие в процессе строительства

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В Чегемском районе Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию предприятие по выпуску шпалерных столбов, используемых в садоводстве и виноградарстве, и аксессуаров для противоградовой сетки.

Шпалерные железобетонные столбы изготавливаются по технологии «напряженного бетона» с использованием 4 арматур на каждую опору, общей длиной 4,5 метра.

Помимо производства бетонных шпалерных столбов, здесь налажено и изготовление аксессуаров для натяжного антиградового покрытия садов и овощехранилищ.

Инвестиции в завод составили 150 млн рублей,

ОКБ «Гамма» запустило производства в подмосковном Пушкино





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Особое конструкторское бюро «Гамма» создано в структуре группы компаний «Специальные системы и технологии» в 2014 году. На базе ОКБ «Гамма» развернуто первое в России производство проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей, на их основе. Предприятие разрабатывает и производит специальные технические решения и системы для предприятий нефтегазовой отрасли, атомной энергетики, авиа- и судостроения.

Стоимость проекта составила 615 млн рублей

Более мелкие производства

В Свердловской области запущено новое деревоперерабатывающее производство

В Волгоградской области открыт цех по производству комплектующих для запорной арматуры — 50 млн.

В Москве запущено производство кабеленесущих систем — 75 млн.

В Нижегородской области открыт новый производственный корпус ПКФ «Луидор»

В Крыму подразделение общества слепых запустило новую производственную линию

Итого за январь-февраль 2019 года

19 новых производств

из них 3 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (23 500 млн)

общий объем объявленных инвестиций почти 27 млрд рублей

у шести производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 5

Стройматериалы и ремонт — 3

Химическая промышленность — 1

Электроника и электротехника — 5

Медицина и фармацевтика — 1

Другое — 4

По источникам инвестиций

иностранный — 2

российский или смешанный — 17