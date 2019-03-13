Обзор: в январе-феврале 2019 года в России открылось 19 новых производств
По традиции, из-за длительных праздников, мы объединяем первые два месяца. За этот период было открыто 19 производств. Больше всего обращает на себя внимание целых 5 производств из области «Электроника и электротехника», и из них сразу два контрактных производства электроники. То есть, сегодня уже нет необходимости заказывать производство электронных устройств в Китае.
Производственный комплекс компании «Лазерные системы» открыт в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла церемония открытия производственного комплекса АО «Лазерные системы» на площадке «Нойдорф», в который предприятием вложено около 400 млн рублей. Сегодня здесь трудятся более 180 человек.
На предприятии создан полный цикл производства: от научных разработок до серийного выпуска продукции. Мощные лазеры, оборудование и технологии используют в космических разработках и в авиации, в метеорологии и экологическом мониторинге, в обеспечении безопасности.
В Новгородской области открыт завод А-КОНТРАКТ
15 февраля, в Старорусском подразделении А-КОНТРАКТ был открыт расширенный филиал контрактного производства по монтажу электронных блоков. Тогда же была запущена и новая установка селективной пайки электронных блоков SEHO SelectLine.
Завод пиломатериалов открыт в Смоленской области
В Угранском районе состоялось открытие нового предприятия — завода по пилению древесины «ПЛАДОНИТ». Проект стартовал в 2016 году, когда компания, совместно с «Угра-ЛесЭкспорт», пристуаил к созданию нового предприятия полного цикла по переработке древесины. На сегодняшний день завершено строительство завода производительностью 200 кубических метров пиломатериала в смену, приобретено современное лесозаготовительное оборудование, в частности, автоматизированные комплексы по пилению круглого бруса, а также техника для его транспортировки.
На данный момент на предприятии трудится 70 человек
Предполагается, что общий объем вложений в данный проект составит 270 млн рублей.
«Протон-ПМ» запустил новый комплекс термообработки металлических изделий
В начале февраля ПАО «Протон-ПМ», изготовляющее жидкостные двигатели РД-253 для ракет «Протон», ввело в эксплуатацию универсальный автоматизированный комплекс термической обработки. Объём инвестиций превысил 209 млн рублей.
Запущено новое производство автобензинов на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО»
12 февраля «Татнефть» приступила к промышленной отгрузке высококачественных товарных бензинов производства своего нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО"в городе Нижнекамске.
Проектная мощность производства автобензинов — более 1,1 млн тонн в год. Ежесуточно выпуск до 3000 тонн качественного топлива.
Объём инвестиций в производство составил более 19 млрд рублей.
Под Липецком запустили итальянский завод по выпуску алюминиевых радиаторов
Сегодня на территории ОЭЗ «Липецк» официально начала свою работу итальянская компания «Fondital». Презентовал новое предприятие его владелец и президент синьор Орландо Ниболи, сын основателя фирмы Сильвестра Ниболи.
Общая площадь итальянского предприятия — 100 тысяч кв. м. На заводе уже работают 50 человек. В ближайший год здесь выпустят три миллиона секций радиаторов и 30 тысяч котлов.
Инвестор вложил в предприятие около 1.5 млрд рублей.
Центр ремонта оборудования нефтяных и газовых скважин открылся в Иркутской области
В Усть-Куте открылся первый в Восточной Сибири сервисный центр по ремонту компонентов установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) для нефтяных и газовых скважин. Инициатором открытия центра выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК), реализовала проект международная компания «Борец».
Общий объем инвестиций в проект на первом этапе составил около 500 млн рублей.
Линия по выпуску стеклянных изделий для парфюмерной отрасли открыта в Удмуртии
В Можге на АО «Свет» введённа в эксплуатацию производственная линия по выпуску стеклянных изделий сложных форм для парфюмерной отрасли. Производство оснащено стеклоформующей машиной Jingmen Chuda Mechanical & Electrical Co.Ltd. За счёт открытия новой линии предприятие планирует увеличить производство стеклянной упаковки на 12 млн штук в год. Оборудование позволяет изготовить любое стеклянное изделие высотой от 4,5 см до 33,5 см и диаметром от 4,5 см до 15,5 см.
Общая сумма инвестиций достигла 142, 6 млн рублей.
На заводе создано дополнительно 34 рабочих места.
Новый завод фармацевтического предприятия «Оболенское» открылся в Московской области
7 февраля в Серпуховском городском округе Московской области открылся новый фармацевтический завод.
Территория, на которой располагается завод, составляет 6 гектаров, а производственные помещения занимают 14 тысяч м2. Производственная мощность предполагает выпуск 1,6 млрд таблеток в год или 120 млн капсул, 15 млн саше.
В строительство завода инвестировано почти 3 млрд рублей.
Здесь уже трудятся 130 человек, всего планируется создать 350 рабочих мест.
В Балашихе Московской области открыт цех по производству пьезокерамических материалов
Около 250 дополнительных рабочих мест создали в научно-исследовательском инженерном институте (АО «НИИИ») в Балашихе благодаря открытию нового цеха по производству пьезокерамических материалов и элементов.
НПО СтарЛайн запустило новый производственный комплекс полного цикла
В начале февраля, в рамках выставки «Интерпластика 2019», НПО СтарЛайн презентовало свой новый производственный комплекс полного цикла, расположенный в Ленинградской области.
В конце 2018 года здесь были запущены новые автоматизированные линии кабельной сборки и уникальный инструментальный цех по производству высокоточных пресс-форм.
Сегодня контрактное производство НПО СтарЛайн включает в себя высококачественное производство изделий из пластика, производство пресс-форм для высокоточного литья, производство электронных изделий с точностью до 20 мкм и производство кабельной продукции любой степени сложности.
В ОЭЗ «Липецк» запущен новый завод по производству электротехнической продукции
31 января американская компания Honeywell официально открыла свое предприятие в особой экономической зоне «Липецк». Завод площадью 5,6 тыс. кв. м будет производить продукцию для систем автоматизации, пожарной и промышленной безопасности, защиты персонала и автоматической идентификации. Это третий и пока крупнейший объект компании в России.
Объем инвестиций в проект составил более 900 млн рублей.
В Кабардино-Балкарии запущено производство сельскохозяйственного оборудования
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию предприятие по выпуску шпалерных столбов, используемых в садоводстве и виноградарстве, и аксессуаров для противоградовой сетки.
Шпалерные железобетонные столбы изготавливаются по технологии «напряженного бетона» с использованием 4 арматур на каждую опору, общей длиной 4,5 метра.
Помимо производства бетонных шпалерных столбов, здесь налажено и изготовление аксессуаров для натяжного антиградового покрытия садов и овощехранилищ.
Инвестиции в завод составили 150 млн рублей,
ОКБ «Гамма» запустило производства в подмосковном Пушкино
Особое конструкторское бюро «Гамма» создано в структуре группы компаний «Специальные системы и технологии» в 2014 году. На базе ОКБ «Гамма» развернуто первое в России производство проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей, на их основе. Предприятие разрабатывает и производит специальные технические решения и системы для предприятий нефтегазовой отрасли, атомной энергетики, авиа- и судостроения.
Стоимость проекта составила 615 млн рублей
Более мелкие производства
В Свердловской области запущено новое деревоперерабатывающее производство
В Волгоградской области открыт цех по производству комплектующих для запорной арматуры — 50 млн.
В Москве запущено производство кабеленесущих систем — 75 млн.
В Нижегородской области открыт новый производственный корпус ПКФ «Луидор»
В Крыму подразделение общества слепых запустило новую производственную линию
Итого за январь-февраль 2019 года
19 новых производств
из них 3 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (23 500 млн)
общий объем объявленных инвестиций почти 27 млрд рублей
у шести производств объем инвестиций не сообщается
По отраслям
Машиностроение и металлообработка — 5
Стройматериалы и ремонт — 3
Химическая промышленность — 1
Электроника и электротехника — 5
Медицина и фармацевтика — 1
Другое — 4
По источникам инвестиций
иностранный — 2
российский или смешанный — 17
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