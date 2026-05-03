Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В апреле 2026 года в России по данным сайта «Сделано у нас» было открыто 15 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей, из них 6 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

В Москве открыли линию по выпуску 3D-принтеров для печати металлом

На территории Московского цифрового завода состоялось официальное открытие цеха по серийному производству аддитивного оборудования, предназначенного для печати металлом с использованием технологии селективного лазерного сплавления. Запуск линии стал результатом масштабной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Новое инновационное оборудование, выпускаемое в столице, за счет применения технологии послойного селективного лазерного плавления порошков металлов позволит значительно расширить возможности 3D-печати деталей для медицины, машиностроения, аэрокосмоса и других высокотехнологичных отраслей.

В Саратовской области открылась крупнейшая в России фабрика мороженого

ГК «Белая Долина» запустила в Саратовской области фабрику мороженого мощностью 20 тыс. т в год. Это первая за последние 30 лет фабрика мороженого в Приволжском федеральном округе, построенная с нуля, отмечает компания. «Белая Долина» занимается производством мороженого уже более 20 лет. Рост спроса на продукцию потребовал расширения и увеличения производственных мощностей, говорится в ее сообщении. Инвестиции в проект, по информации «Абирега», составили 3,7 млрд руб.

«НФГрупп» открыла в Дзержинске комплекс по производству декоративных термопластичных пленок

Компания «НФГрупп» открыла в Дзержинске Нижегородской области высокотехнологичный комплекс по производству декоративных термопластичных пленок на основе поливинилхлорида (ПВХ) по полному циклу. Такие пленки используют при изготовлении мебели, дверей, стеновых панелей, напольных покрытий, а также в интерьере и экстерьере автомобилей.

Общие инвестиции составляют 2,1 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) в виде льготного займа.

В Серпухове открыли новый цех по производству экологичных детских площадок

В Серпухове компания «Вивана», специализирующаяся на производстве уличных спортивно-игровых комплексов, запустила новый цех для выпуска продукции экологической серии. Об этом сообщил начальник производства Сергей Корнев.

На новой производственной площадке трудятся пятнадцать человек. Это плотники, столяры, маляры и другие специалисты. В качестве сырья используется клеёный брус сечением 140 на 140 миллиметров из хвойных пород древесины — лиственницы, сосны и ели. Технологический процесс в цеху организован с нуля: от шлифовки заготовки до покраски готового изделия на автоматической линии. После изготовления продукцию упаковывают и маркируют.

«Октава ДМ» открыла в Туле новое производство аудиоустройств полного цикла

Компания «Октава ДМ», технологический партнер Госкорпорации Ростех, открыла в Туле новый завод по производству высокотехнологичных аудиоустройств. Это современный комплекс площадью свыше 1000 кв. м на более чем 25 единиц производственного оборудования, включая станки с числовым программным управлением (ЧПУ), установку лазерной резки и SMD-линию автоматизированного монтажа. К работе уже приступили 80 высококвалифицированных специалистов. Производственная линия нового завода выстроена как единый высокотехнологичный центр. В его основе — комплекс станков для автоматизированной и ручной установки микросхем на платы. Здесь же работает цех сборки капсюлей, оснащенный винтовыми и реечными прессами, намоточными станками, термошкафами и лазерной гравировкой. Металлообработка обеспечена современными фрезерными и токарными станками с ЧПУ, листогибным прессом и установкой лазерной резки. Завершает производственную линию отдел метрологии и технического контроля с высокоточным аудиоанализатором, гарантирующим стабильное качество продукции.

От трикотажа до ортезов: в «Руднево» запустили производство медицинских компрессионных изделий

В особой экономической зоне «Технополис Москва» заработало новое производство госпитального и лечебного компрессионного трикотажа. Завод, расположенный в индустриальном парке «Руднево», сможет выпускать до 360 тысяч изделий ежегодно. Инвестиции в проект превысили 250 млн рублей.

В Набережных Челнах запустили серийное производство осевых агрегатов для прицепов

В Набережных Челнах компания НПО «Ростар» начала серийный выпуск осевых агрегатов для прицепной техники. Новые агрегаты рассчитаны на нагрузку 9 тонн на ось и оснащены пневматической подвеской и дисковыми тормозными механизмами.

Инвестиции в проект составили 255 млн рублей, из которых 180 млн выделил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) и 20 млн — Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана. Средства предоставлены в рамках совместной программы «Комплектующие изделия».

В Новомосковске Тульской области открыли новое производство полимеров

Новый производственный комплекс «Полипласта» под названием «Арктика» будет выпускать полимерные связующие для теплоизоляционных материалов. Мощность нового комплекса составит до 60 000 тонн продукции в год. Реализация проекта позволит полностью обеспечить потребности российского рынка в полимерных связующих, таким образом нивелировав импортозависимость отечественных производителей, а также обеспечить развитие экспортных направлений.

В Зеленограде создан комплекс предприятий по выпуску стройматериалов

Построенный при поддержке города промышленный комплекс объединил под одной крышей заводы газобетона, стеклопакетов, модульных фасадов и технопарк. Уникальный комплекс предприятий по изготовлению строительных материалов значительно расширит ассортимент современных профильных товаров на территории столицы. В состав нового комплекса также войдет промышленный технопарк, который введут в эксплуатацию в мае этого года. Со своей стороны, Правительство Москвы присвоило данному предприятию статус масштабного инвестиционного проекта (МаИП) и предоставило инвестору под строительство земельные участки площадью 17 гектаров по льготной ставке один рубль в год. Общая площадь нового промышленного комплекса в Зеленограде составила 86 тысяч квадратных метров. В частности, в него входит завод по производству автоклавного газобетона. Его площадь составляет 21,2 тысячи квадратных метров, здесь могут работать более 100 человек. Предприятие способно выпускать до 450 тысяч кубических метров

Частные инвестиции группы компаний «ФСК» в создание открываемых производств составили19 миллиардов рублей. продукции в год.

В Мордовии открыли первое предприятие в ОЭЗ «Система» — завод «Световые инновационные системы»

В Мордовии 15 апреля запущено крупное производство опор наружного освещения и светодиодных утилитарных светильников «Световые инновационные системы». Новое предприятие входит в Группу компаний «Ардатовский светотехнический завод» и является резидентом особой экономической зоны «Система».

Предприятие будет выпускать широкий ассортимент продукции, востребованной в различных отраслях: при дорожном строительстве, при благоустройстве городской среды и парков, модернизации транспортной инфраструктуры, спортивного и промышленного освещения. Объем инвестиций в проект превысил 440 млн рублей.

В Новосибирской области начал работу завод по выпуску сэндвич-панелей

В Новосибирской области открылся производственно-складской комплекс ZAIGER, строительство которого профинансировал ВТБ. Компания «ТД Мироград» — новосибирский производитель ворот всех типов: гаражных, секционных, откатных, распашных. Новый этап в развитии предприятия — это строительство завода по производству сэндвич-панелей для секционных ворот, осуществление которого стало возможным в том числе благодаря поддержке со стороны областных властей. Проект реализуется в рамках соглашения, заключенного в августе августа года между ООО «ТД Мироград», АО «Корпорация развития Новосибирской области» и АО «УК „ПЛП“.Завод по производству сэндвич-панелей для ворот на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области станет третьей производственной площадкой компании в регионе.Общий объём инвестиций в проект — более 700 млн рублей.

Группа „Эталон“ запустила в Петербурге завод префаб-продукции

Группа „Эталон“» запустила завод префабрицированной продукции на территории технопарка «Горелово» в Санкт-Петербурге. Производственный объект площадью 10 тыс. кв. м рассчитан на выпуск более 700 комплектов готовых конструктивных элементов домов в месяц, в дальнейшем этот объем можно будет увеличить почти в три раза, до 2 тыс. изделий в месяц.

За счёт собственного производства застройщик рассчитывает закрыть свои потребности в тепловом контуре и сократить долю субподрядных работ. Также в 2026 году в «Горелово» планируют ввести завод объемно-блочных конструкций площадью 13 тыс. кв. м, где будут выпускать архитектурные и конструктивные модули с возможностью чистовой отделки. Его проектная мощность составит 1 тыс. блоков в год, при этом до половины мощностей будет работать на потребности внешних потребителей. Изначально инвестиции в проект оценивались примерно в 1 млрд рублей, однако впоследствии их объем вырос до 2,8 млрд рублей.

Сервис ремонта турбин полного цикла мирового уровня запустили в Калуге

Ключевой элемент — линия травления, позволяющая безопасно удалять защитные покрытия с деталей горячего тракта, включая рабочие и сопловые лопатки, без повреждения металла.

Это даёт возможность выполнять полный цикл восстановительного ремонта газовых турбин на одной площадке — без привлечения сторонних мощностей.

На предприятии установили около 60 единиц современного оборудования, а расчётная мощность составляет до 12 турбокомплектов в год.

В РГТ отмечали, что завод использует мировые передовые технологии турбин F-класса, занимается производством и локализацией технологий производства.

Генеральный директор «Интер РАО — машиностроение» Александр Таничев заявлял, что с 2026 по 2030 год инвестиционная программа составит 30 миллиардов рублей .

Подмосковная компания «Бытпласт» запустила производство многоразовых бутылок Phibo

Компания «Бытпласт» из подмосковного Егорьевска запустила новую линию по производству многоразовых бутылок для воды под брендом Phibo. Проект реализован при поддержке федерального Фонда развития промышленности.

Инвестиции составили 208 млн рублей, из которых 100 млн привлекли в виде льготного займа от ФРП. На эти средства закупили инжекционно-выдувное оборудование и пресс-формы.

В Уфе начали делать свои газотурбинные двигатели⁠⁠

В Уфе на Уфимском турбинном заводе приступили к выпуску газотурбинных двигателей. Уже в 2024 году завод начал ремонт газотурбинных двигателей иностранного производства. В ближайших планах — формирование лабораторного комплекса и дальнейшее расширение производственных мощностей. Поставка газотурбинных двигателей собственного производства запланирована на 2027-2028 годы. Инвестиционный проект стоимостью более 9,1 млрд рублей в октябре 2023 года получил статус приоритетного.

Итого за апрель 2026 года открыто производств:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 68.6 млрд рублей

— из них 6 крупных производств с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 66.7 млрд рублей)

— по 4 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 3

— Электроника — 3

— Фармацевтика — 0

— Производство стройматериалов — 4

— Химическая промышленность — 1

— Легкая промышленность — 2

— Пищевая промышленность — 1

— Другое — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 15