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Транспорт и логистика

На Сокольнической линии метро появилась «Москва»

  •  © Фото из открытых источников

В Москве на Сокольнической линии метро 13 марта началась эксплуатация составов новой модели 81-765.3/81-766.3/81-767.3 «Москва». Появление новых составов обусловлено продлением Сокольнической линии в Новую Москву (участок из 4-х станций планируют открыть через пару месяцев). Сокольническая линия стала пятой линией Московского метрополитена, на которой началась эксплуатация составов «Москва».

Фото с сайта transphoto.ru

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Москва, метро, электропоезд, 81-765/766/767, Метровагонмаш, Сокольническая линия
  • Нет аватара Zzepp
    14.03.1911:18:03

    Замоскворецкую, видимо, будут обновлять последней   .

    #1114940
    • A_SEVER A_SEVER
      14.03.1911:23:14

      Замоскворецкую, видимо, будут обновлять последней
      Или Люблинско-Дмитровскую.    

      Хотя тут как посмотреть — для этих линий будут закупать составы новой модели, которая пока находиться в разработке (проект 2020).

      #1114941
  • Нет аватара nabludatel71
    14.03.1911:52:35

    О как! А мне отвечал недавно кто-то на вопрос по теме, что на Сокольнической линии самые молодые номерные, и её пока нет надобности трогать.

    #1114951
    • A_SEVER A_SEVER
      14.03.1912:14:55

      на Сокольнической линии самые молодые номерные
      Поэтому их не меняют «Москвой», а дополняют.    

      #1114965
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      14.03.1913:49:58

      Но там в этом году запускают наземный участок, вот и ставят поезда с полноценной климатической установкой.

      #1114999
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