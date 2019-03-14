На Сокольнической линии метро появилась «Москва»
В Москве на Сокольнической линии метро 13 марта началась эксплуатация составов новой модели 81-765.3/81-766.3/81-767.3 «Москва». Появление новых составов обусловлено продлением Сокольнической линии в Новую Москву (участок из 4-х станций планируют открыть через пару месяцев). Сокольническая линия стала пятой линией Московского метрополитена, на которой началась эксплуатация составов «Москва».
Фото с сайта transphoto.ru
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