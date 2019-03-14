В Иркутской области открыли деревообрабатывающее предприятие

В Братске появилось новое деревообрабатывающее предприятие. Ремонт помещений для завода, расположенного в Правобережном районе, начали около полугода назад.

Предприятие занимается глубокой переработкой древесины, утилизацией продуктов лесопиления, производит погонажную и другую продукцию, которая поставляется, в основном, потребителям России, Беларуси, Казахстана. На заводе сейчас занято порядка ста человек.

В настоящее время идет реализация инвестиционного проекта по развитию производства. При полном запуске завода производственная мощность в год составит более 40 тыс. куб. м в год готового продукта. А число рабочих мест возрастет до 300-350 человек.

В этом году планируется запустить новые мощности по производству мебельного щита, завод по производству пеллет и др. На предприятии создана необходимая инфраструктура, которая обеспечивает его устойчивую работу и развитие.