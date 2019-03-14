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Производство

В Челябинской области запустили производство стабилизаторов для автомобилей Ford и Lada

  •  © www.metalinfo.ru

Магнитогорская торгово-производственная компания, специализируещаяся на производстве компонентов для автопроизводителей, локализованных на территории России, запустила новую линию по производству автомобильных стабилизаторов поперечной устойчивости с улучшенными характеристиками.

Новизна технического решения заключается в технологии изготовления стабилизатора из трубы, а также вулканизации резиновых подушек непосредственно на стабилизаторе. В настоящее время из-за отсутствия в России данных технологий и оборудования, по данным компании около 85% стабилизаторов поперечной устойчивости импортируются из-за рубежа.

Продукцию планируется реализовывать на внутреннем рынке России, кроме того прорабатывается возможность экспорта продукции на европейский рынок.

Технология создания стабилизаторов поперечной устойчивости из трубы позволяет улучшить эксплуатационные характеристики продукции — увеличить срок службы на 30% и снизить вес детали на 40% в сравнении со стабилизаторами, производимыми из прутка.

Стабилизаторы производства «МТПК» используются для сборки легковых автомобилей «АвтоВАЗ» (Lada 4Х4, Lada Granta, Lada Kalina) и автомобилей представительского класса Aurus. Кроме того, компания планирует поставлять стабилизаторы для автомобилей Ford и Renault.

В 2018 году ФРП предоставил магнитогорскому производителю заем на сумму 14 млн рублей на закупку современного оборудования, еще 6 млн рублей предприятию выделил Государственный фонд развития промышленности Челябинской области. «МТПК» стала третей компанией в регионе, которая получила совместный заем федерального и регионального фондов. Общий размер инвестиций в производство составил более 30 млн рублей.

  •  © www.metalinfo.ru

Помимо инжекционной машины, позволившей освоить новую технологию, на средства займа также были приобретены трубогибочный станок с ЧПУ для пространственной гибки и бесконтактный оптический измерительный комплекс. Этот комплекс позволяет проводить замеры геометрических показателей изделий сложных форм: пресс-форм, штампов, оснастки и т. д. и контролировать как готовые изделия, так и поступающие комплектующие. Применение оборудования для пространственного контроля геометрии (3D) широко распространено в странах Европы, Азии и Америки. Российские предприятия делают только первые шаги в данном направлении, а ООО «МТПК» — первая компания в Челябинской области, имеющая возможность работать с этой технологией.

«Нашей особой гордостью является освоение новой для предприятия технологии вулканизации эластичной опоры — подушки стабилизатора. В отличие от распространенной технологии, при которой подушку стабилизатора производят отдельным технологическим циклом, на ООО „МТПК“ её формирование происходит непосредственно на стабилизаторе», — отметил основатель компании Руслан Наурзбаев.

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http://www.metalinfo.ru/ru/news/107633

Челябинская область, импортозамещение, автомобильная промышленность
  • Vladislav Boldov Vladislav Boldov
    14.03.1919:55:51

    Тобишь, что бы поменять резинки надо поменять стабилизатор? Этак мы дойдём до замены мотора при замене масла.

    #1115074
  • Clausson Clausson
    14.03.1921:26:51

    Новизна технического решения заключается в технологии изготовления стабилизатора из трубы, а также вулканизации резиновых подушек непосредственно на стабилизаторе.

    Для чего это автопроизводителям понятно (тем боле Форду), а вот зачем это потребителям, тем более Лады… Будут снимать этот хлам и колхозить нормальные т. е. съемные резинки.

    #1115100
    • Нет аватара Johnny Mnemonic
      14.03.1922:55:14

      а вы найдите для начала того кто будет такой ерундой заниматся, потом зацените ценник за эту движуху и сравните со стоимостью нового стаба с установленными резинками. Хотя если делать нечего и вы сами хотите просрать несколько часов на мудоханье с резинками то почему бы и нет. ну и главное если на стабе резинки ушатались то стаб так же уже ушатан (знаю по собственному опыту) — стаб пружина и если дошло до того что резинки повылетали то значит стаб свое отработал .

      Хотя можно и без стаба ездить — если в деревне по говну, так даже лучше ход подвески больше будет.

      Отредактировано: Johnny Mnemonic~23:11 14.03.19
      #1115108
      • Clausson Clausson
        15.03.1906:56:01

        просрать … мудоханье

        Уровень понятный, что вы тут делаете?

        #1115136
        • Нет аватара Johnny Mnemonic
          15.03.1910:04:42

          ой ля учитель жену свою учи борщи варить ))) клоун … если по сути поста нечего написать

          #1115165
          • Clausson Clausson
            15.03.1910:44:20

            О чем можно говорить с человеком с таким рейтингом. До свидания.

            #1115175
      • Нет аватара Rashid
        15.03.1908:00:42

        Простите, мне одному интересно: где вы видели стаб со съёмными резинками, резинки снимают и выкидывают, новые разрезают и устанавливают, цена вопроса 250 рублей, время 30 минут.

        #1115140
        • Нет аватара Johnny Mnemonic
          15.03.1910:00:53

          ржанул про разрезают и устанавливают ) может сразу выкинуть? это из разряда капитального ремонта ДВС с помощью подкидывания новых колец. нет уж спасибо, но лучше нормальный полноценный ремонт, я лучше куплю стаб целиком с новыми резинками чем с разрезанными. Так же как и ДВС откапиталю у нормальных мастеров где делают полную дефектовку узлов и агрегатов с их заменой, проточкой цилиндров и колена, а не просто кольца подкинули и назвали это ремонтом.

          #1115164
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