В Челябинской области запустили производство стабилизаторов для автомобилей Ford и Lada

Магнитогорская торгово-производственная компания, специализируещаяся на производстве компонентов для автопроизводителей, локализованных на территории России, запустила новую линию по производству автомобильных стабилизаторов поперечной устойчивости с улучшенными характеристиками.

Новизна технического решения заключается в технологии изготовления стабилизатора из трубы, а также вулканизации резиновых подушек непосредственно на стабилизаторе. В настоящее время из-за отсутствия в России данных технологий и оборудования, по данным компании около 85% стабилизаторов поперечной устойчивости импортируются из-за рубежа.

Продукцию планируется реализовывать на внутреннем рынке России, кроме того прорабатывается возможность экспорта продукции на европейский рынок.

Технология создания стабилизаторов поперечной устойчивости из трубы позволяет улучшить эксплуатационные характеристики продукции — увеличить срок службы на 30% и снизить вес детали на 40% в сравнении со стабилизаторами, производимыми из прутка.

Стабилизаторы производства «МТПК» используются для сборки легковых автомобилей «АвтоВАЗ» (Lada 4Х4, Lada Granta, Lada Kalina) и автомобилей представительского класса Aurus. Кроме того, компания планирует поставлять стабилизаторы для автомобилей Ford и Renault.

В 2018 году ФРП предоставил магнитогорскому производителю заем на сумму 14 млн рублей на закупку современного оборудования, еще 6 млн рублей предприятию выделил Государственный фонд развития промышленности Челябинской области. «МТПК» стала третей компанией в регионе, которая получила совместный заем федерального и регионального фондов. Общий размер инвестиций в производство составил более 30 млн рублей.

Помимо инжекционной машины, позволившей освоить новую технологию, на средства займа также были приобретены трубогибочный станок с ЧПУ для пространственной гибки и бесконтактный оптический измерительный комплекс. Этот комплекс позволяет проводить замеры геометрических показателей изделий сложных форм: пресс-форм, штампов, оснастки и т. д. и контролировать как готовые изделия, так и поступающие комплектующие. Применение оборудования для пространственного контроля геометрии (3D) широко распространено в странах Европы, Азии и Америки. Российские предприятия делают только первые шаги в данном направлении, а ООО «МТПК» — первая компания в Челябинской области, имеющая возможность работать с этой технологией.

«Нашей особой гордостью является освоение новой для предприятия технологии вулканизации эластичной опоры — подушки стабилизатора. В отличие от распространенной технологии, при которой подушку стабилизатора производят отдельным технологическим циклом, на ООО „МТПК“ её формирование происходит непосредственно на стабилизаторе», — отметил основатель компании Руслан Наурзбаев.