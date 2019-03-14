Группа ЧТПЗ запустила экспериментальный участок по разработке резьбовых соединений «ЧТПЗ Прайм». Высокотехнологичная продукция компании позволит удовлетворить возрастающие требования потребителей, связанные с усложнением условий добычи и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

Площадка нового экспериментального участка расположена в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Инвестиции в проект составили 50 млн рублей.

На участке проводятся изготовление прототипов премиальных резьбовых соединений, испытания их технологических и эксплуатационных характеристик на этапе разработки. Экспериментальная площадка укомплектована высокоточным оборудованием по нарезке резьб, обжатию концов труб и навинчиванию муфт.

Запуск нового участка — первый шаг на пути создания современного инновационного центра перспективных разработок компании, который нацелен на непрерывную генерацию идей новых продуктов и услуг, расширение линейки премиальной продукции, ускорение процессов разработки, промышленного освоения и вывода такой продукции на рынок".

Экспериментальная база на Первоуральском новотрубном заводе на одной площадке с научным подразделением компании позволит выполнять разработки на непрерывной основе, что сегодня является неотъемлемой частью производственной деятельности корпораций-инновационных лидеров. Разработка или модификация продукта под потребности конкретного клиента будет способствовать повышению уровня клиентского сервиса в части подбора резьбовых соединений для реальных условий эксплуатации труб в скважине и качества продукта и оказываемых услуг.

Обсадные и насосно-компрессорные трубы с премиальными резьбовыми соединениями применяются на сложных вертикальных, наклонных и горизонтальных нефтяных скважинах. Продукция обладает повышенными эксплуатационными характеристиками и способна выдерживать комбинированные нагрузки: растяжение, сжатие, внутреннее и внешнее давление.

Группа ЧТПЗ поставляет и осуществляет послепродажное обслуживание труб OCTG с премиальными резьбовыми соединениями с 2012 года. Суммарная поставка потребителям труб OCTG выросла на 9,2% и составила 405 тыс. тонн. По сравнению с 2017 годом отгрузки труб с premium-резьбами увеличились на 50%.