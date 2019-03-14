«Технодинамика» возобновила производство взрывозащищенных двигателей

АО «УАПО» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех возобновило выпуск взрывозащищенных сейсмостойких двигателей серии АИМ для нефтегазовой, энергетической и атомной промышленности. Данные агрегаты являются одними из наиболее перспективных изделий в линейке гражданской продукции АО «УАПО».

Серия электродвигателей АИ(М) была разработана в 80-х годах XX в. В ее разработке принимали участие многие страны-члены Совета экономической взаимопомощи, входящие в организацию «Интерэлектро», что отражено в названии серии АИ —Асинхронные Интерэлектро. Литера М характеризует разновидность изделия. В данном случае — сейсмостойкость и взрывозащиту.

Электродвигатели серии АИМ обеспечивают автоматическое открытие/закрытие задвижек на нефтепроводных магистралях в повторно-кратковременном и длительном режимах. Изделия с повторно-кратковременным режимом в основном предназначены для нефте- газоперекачки на магистралях, а двигатели с длительным режимом предназначены для электронасосов, перекачивающих нефтепродукты, кислоты и др., например, для насоса НСУ-4, также выпускаемого на УАПО.

«Асинхронные двигатели типа АИМ успешно применяются во взрывоопасных производствах химической, газовой, нефтеперерабатывающей, угольной и других отраслях промышленности. Эти изделия эффективно работают в сложных температурных условиях от +45 до -60 градусов Цельсия, что делает эту модель востребованной для промышленных объектов по всему миру», — отметил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.

Главным преимуществом выпускаемых двигателей является сейсмостойкость, благодаря которой они сохраняют прочность и работоспособность во время и после сейсмического воздействия до 10 баллов (по шкале MSK-64). Агрегаты этого типа производятся с взрывонепроницаемой оболочкой, как с естественным охлаждением, так и с наружным обдувом. Плюс последних в том, что они охлаждаются воздухом от собственного вентилятора, причем вентиляция осуществляется независимо от направления вращения ротора электродвигателя.

УАПО производит электродвигатели серии АИМ нескольких подтипов с различными режимами работы и в зависимости от уровня опасности объекта. Выделяют три типа защиты от опасной среды: IP55 — обеспечивает крайне малое попадание пыли и защиту от попадания воды внутрь корпуса, IP67 — полная защита от попадания пыли, а также возможность погружения изделия в воду до 1 метра. В данном исполнении изделия также являются сейсмостойкими; IP68 — полная защита от пыли и возможность погружения изделия на глубину более 1 м.

Двигатели предназначены для работы в сети переменного тока частотой 50 Гц/60Гц. Коэффициент полезного действия изделий варьируется от 53% до 88%. Частота вращения составляет 1500-3000 оборотов в минуту. Коэффициент мощности в зависимости от конкретной модели колеблется в значениях от 0,5 до 0,9.