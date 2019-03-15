Строящийся гипсовый завод в Дагестане наладил выпуск 50 т гипса в сутки

Завод по производству гипса и гипсосодержащих материалов строится в промышленной зоне села Кафыр-Кумух в рамках госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» до 2025 года.

На текущий период выпускается 50 тонн в сутки гипса и столько же сухих строительных смесей, помимо этого, 300 м2 в сутки пазогребневых плит.

Проектом ООО «МАТИС» планируется не только создание завода, но и разработка карьера по добыче гипсового сырья в Ботлихском районе республики.

Общая стоимость проекта — 970 млн рублей, из них средства федерального бюджета — 441 млн рублей. Налоговые поступления в региональный и местный бюджеты в прогнозном периоде составят 854,421 млн рублей, будет создано около 250 рабочих мест.

Реализация регионального инвестиционного проекта предполагается в два этапа. На сегодняшний день закуплена часть оборудования, произведена реконструкция административного корпуса, смонтирована линия по производству гипса и сухих строительных смесей.

Как сообщалось ранее, объем выпуска гипса на заводе планируется увеличить до 1,2 тыс. т в сутки, что позволит обеспечить гипсосодержащей продукцией строительную отрасль Дагестана, а также других регионов СКФО.