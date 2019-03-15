На заводе «Трубодеталь» запустили в эксплуатацию новый стан индукционной гибки труб малого диаметра

На заводе «Трубодеталь» (г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании) начал работать стан индукционной гибки труб.

Новое оборудование позволяет производить гнутые отводы малого диаметра в диапазоне от 57 до 530 миллиметров. При этом изделия могут быть изогнуты в нескольких пространственных плоскостях с большим радиусом гиба. На новом стане уже выпустили первую партию отводов для компании «Газпром».

"Завод «Трубодеталь» системно проводит работу по модернизации существующего оборудования и наращиванию технических мощностей, — отметил управляющий директор предприятия Евгений Баранов. — Это помогает нам не только укреплять свое присутствие на рынке нефтегазовой отрасли, но и диверсифицировать производство, осваивая новые рынки, удовлетворять растущие с каждым годом требования наших ключевых заказчиков к качеству и характеристикам продукции".

Технология индукционной гибки труб более проста в сравнении с технологией производства крутоизогнутых штампосварных отводов: не нужно выполнять много последовательных операций — труба нагревается токами высокой частоты и загибается на нужный угол.