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Транспорт и логистика

Брянские лесничества получили 96 автомобилей

  •  © bryanskobl.ru

13 марта в Брянске состоялось торжественное вручение автотранспортной техники лесничествам Брянской области.

Площадь земель лесного фонда на территории Брянской области составляет 1 млн 208,7 тысяч гектаров. При осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) государственными лесными инспекторами проводятся рейдовые мероприятия. Эффективность работы в данном направлении сдерживала низкая техническая оснащенность лесничеств, которые осуществляют патрулирование лесов в целях выявления и пресечения фактов нарушений требований лесного законодательства и пожарной безопасности в лесах.

Для повышения эффективности лесной охраны из областного бюджета было выделено 72 млн рублей на приобретение новой техники. В результате проведения торгов, было приобретено 96 автомобилей для лесничеств Брянской области!

Помимо этого, из областного бюджета выделены средства в размере: 8 млн рублей — на закупку 33 камер видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой с возможностью удаленного доступа через «Интернет» и объединения в единую информационную сеть мониторинга «Лесоохранитель». Всего с учетом данной закупки группировка камер на территории области будет насчитывать 45 единиц, что позволит полностью обеспечить мониторинг лесопожарной обстановки на всей территории земель лесного фонда на территории Брянской области; 3 млн рублей — на закупку форменного обмундирования работникам лесного хозяйства. Всего 375 комплектов форменного обмундирования.

Последнее приобретение автотранспортной техники в количестве 10 единиц было осуществлено в 2008 году. В настоящее время в лесничествах управления лесами Брянской области эксплуатируется 101 единица автотранспортной техники, износ которой составлял 97%.

Брянское лесничество ежегодно совершенствует свою работу, уделяя особое внимание вопросам сохранения и приумножения лесных фондов. К примеру, для обнаружения лесных пожаров в области используются системы дистанционного мониторинга, которые доказали свою эффективность. Управлением лесами продолжается работа по установке видеокамер на вышках операторов сотовой связи. Общая группировка таких видеосистем мониторинга в 2019 году на территории области составит 46 единиц. Благодаря оперативной работе лесной охраны в прошедшем году площадь лесных пожаров в Брянской области уменьшилась в 10 раз по сравнению с 2017 годом. Осуществляется контроль за выращиванием стандартного посадочного материала. Плановые объемы по посеву питомников и теплиц, выращиванию стандартного посадочного материала перевыполнены! В 2018 году лесоводственный уход за лесными культурами произведен с перевыполнением плановых показателей более чем в 1,5 раза. Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений управлением лесами выполнен в полном объеме. В рамках реализации национального проекта «Сохранение лесов» Брянской области запанировано дополнительное финансирование из федерального бюджета на приобретение лесохозяйственной техники на сумму 9,2 млн рублей и лесопожарной техники и оборудования на сумму 44,2 млн рублей.

  •  © bryanskobl.ru

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http://www.bryanskobl.ru/news/2019/03/13/9908

Брянская область, лесничества
  • Нет аватара Johnny Mnemonic
    15.03.1922:04:47

    Одна из самых опасных работ на службе. Уважуха безграничная смелым и отважным блюстителям порядка.

    Отредактировано: Johnny Mnemonic~22:05 15.03.19
    #1115324
  • Sergio Buk Sergio Buk
    15.03.1922:15:52

    Интересно, как решали, кому обычные УАЗики, а кому Патриоты на шоссейной резине?

    #1115326
  • Нет аватара Fess
    16.03.1900:16:39

    Вот объясните мне, зачем делать из этого такое торжество с построениями? Это праздник что государство для государственной службы покупает необходимую технику? Можно это без сбора чиновников, журналистов, просто буднично распределить новые машины между работниками и все, в чем же смысл таких торжеств?

    То что обновили машины, молодцы!

    #1115346
    • Вячеслав Сергеев Вячеслав Сергеев
      16.03.1906:24:50

      Это вполне обычное дело в таких случаях. Телекомпании наверняка местные — просто для сюжетов в местных новостях, в рамках «повышения открытости работы». У нас (УФСИН России по Омской области) когда вручали машины уголовно-исполнительным инспекциям, тоже построили на плацу и торжественно вручали ключи.

      Не так уж часто такие события происходят, можно и пропиарить и отпраздновать.

      А что касаемо до уазиков и патриотов, то, надо полагать, по доступности мест патрулирования смотрели. У нас вон тоже кому дали Гранты, а кому Нивы.

      Кстати, интересно — что за белые машины на первом фото вдалеке стоят?

      #1115370
    • Нет аватара Gerasim
      16.03.1913:52:21

      Fess, я думаю, чтобы еще и действительно показать эти авто, а то если бы их никто из журналистов не видел, напишут что это обман и никаких авто не было

      #1115407
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