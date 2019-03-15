Брянские лесничества получили 96 автомобилей

13 марта в Брянске состоялось торжественное вручение автотранспортной техники лесничествам Брянской области.

Площадь земель лесного фонда на территории Брянской области составляет 1 млн 208,7 тысяч гектаров. При осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) государственными лесными инспекторами проводятся рейдовые мероприятия. Эффективность работы в данном направлении сдерживала низкая техническая оснащенность лесничеств, которые осуществляют патрулирование лесов в целях выявления и пресечения фактов нарушений требований лесного законодательства и пожарной безопасности в лесах.

Для повышения эффективности лесной охраны из областного бюджета было выделено 72 млн рублей на приобретение новой техники. В результате проведения торгов, было приобретено 96 автомобилей для лесничеств Брянской области!

Помимо этого, из областного бюджета выделены средства в размере: 8 млн рублей — на закупку 33 камер видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой с возможностью удаленного доступа через «Интернет» и объединения в единую информационную сеть мониторинга «Лесоохранитель». Всего с учетом данной закупки группировка камер на территории области будет насчитывать 45 единиц, что позволит полностью обеспечить мониторинг лесопожарной обстановки на всей территории земель лесного фонда на территории Брянской области; 3 млн рублей — на закупку форменного обмундирования работникам лесного хозяйства. Всего 375 комплектов форменного обмундирования.

Последнее приобретение автотранспортной техники в количестве 10 единиц было осуществлено в 2008 году. В настоящее время в лесничествах управления лесами Брянской области эксплуатируется 101 единица автотранспортной техники, износ которой составлял 97%.

Брянское лесничество ежегодно совершенствует свою работу, уделяя особое внимание вопросам сохранения и приумножения лесных фондов. К примеру, для обнаружения лесных пожаров в области используются системы дистанционного мониторинга, которые доказали свою эффективность. Управлением лесами продолжается работа по установке видеокамер на вышках операторов сотовой связи. Общая группировка таких видеосистем мониторинга в 2019 году на территории области составит 46 единиц. Благодаря оперативной работе лесной охраны в прошедшем году площадь лесных пожаров в Брянской области уменьшилась в 10 раз по сравнению с 2017 годом. Осуществляется контроль за выращиванием стандартного посадочного материала. Плановые объемы по посеву питомников и теплиц, выращиванию стандартного посадочного материала перевыполнены! В 2018 году лесоводственный уход за лесными культурами произведен с перевыполнением плановых показателей более чем в 1,5 раза. Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений управлением лесами выполнен в полном объеме. В рамках реализации национального проекта «Сохранение лесов» Брянской области запанировано дополнительное финансирование из федерального бюджета на приобретение лесохозяйственной техники на сумму 9,2 млн рублей и лесопожарной техники и оборудования на сумму 44,2 млн рублей.