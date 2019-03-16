Первые вагоны метро в депо «Руднёво»





© Фото с сайта nashtransport.ru

В начале февраля в электродепо «Руднёво» были доставлены 2 вагона метро, которые будут использоваться для обкатки парковых путей и проверки работы систем автоматики.

Электродепо «Руднёво» предназначено для обслуживания составов метро новой Некрасовской линии. Это уже шестое новое электродепо, построенное в Москве после распада СССР.

В связи с неготовностью служебной соединительной ветки между Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиями вагоны в депо были доставлены с помощью автотранспорта, что стало новой вехой в истории Московского метрополитена.





© Фото с сайта nashtransport.ru

Фото с сайта nashtransport.ru