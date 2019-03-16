В Нижегородской области открыт ФОК «Старт»

14 декабря 2018 года в р.п. Тонашево был открыт ФОК «Старт».

В комплекс «Старт» входят: многофункциональный спортивный зал, залы для занятий фитнесом и хореографией, хоккейная площадка с искусственным льдом, две чаши бассейна, кинозал на 49 мест. Также в ФОКе есть залы для занятий единоборствами, теннисом, бильярдом и тир. Рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом находится футбольное поле с искусственным покрытием. В сорткомплексе могут заниматься более 600 человек в день.

ФОК «Старт» оборудован современным инвентарем. Здесь планируют развивать футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, плавание, настольный теннис, тяжелую атлетику и мини-футбол.