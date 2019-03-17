ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» успешно завершила четырехлетний морской проект

Сейсморазведочная партия № 52 производственного управления ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» в г. Астрахани досрочно завершила работы в районе структуры Дружба на Северо-Каспийском лицензионном участке, закончив, таким образом, четырехлетний проект по заказу компании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

Исследования на структурах Приразломная, Южная и Хазри-Титонская проводились с 2015 года и были завершены ранее. Общий объем работ 3D — 2200 км², 2D — 3300 пог. км с плавающей косой и 96 пог. км с донным оборудованием.

Сейсморазведочные работы в районе структуры Дружба на Северо-Каспийском лицензионном участке велись с конца июня 2018 года. Здесь был установлен новый рекорд регистрации — более 3000 физических наблюдений в сутки.

Сейсморазведочная партия № 52 — единственная в компании морская партия. В ее составе порядка 170 человек, включая персонал и членов экипажей арендованных судов. Флот партии состоит из четырех судов постоянного базирования в море, двух вспомогательных и двадцати маломерных судов, двух катеров РИБ «Кальмар».