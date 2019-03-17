В Росатоме создан первый в России испытательный стенд криогенных насосов для СПГ-проектов

В Госкорпорации «Росатом» создан испытательный стенд криогенного оборудования для заводов по производству сжиженного природного газа. Это первый в России и второй на территории Европы постоянно действующий стенд.

Создание отечественной стендово-испытательной базы является одним из важных условий в процессе импортозамещения оборудования для СПГ-проектов. Он позволит проводить испытания всей линейки криогенных насосов для среднетоннажного СПГ и судовых систем российских и зарубежных проектов.

Стенд создан в Санкт-Петербурге, на базе АО «НИИЭФА (предприятие Госкорпорации «Росатом») по заказу АО «ОКБМ Африкантов» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома» — АО «Атомэнергомаш»).

Возможности стенда позволяют осуществлять приемочные и сертификационные испытания СПГ-насосов на среде жидкого азота. В ходе испытаний осуществляется контроль всех необходимых характеристик насосов, таких как уровень шума и вибрации, расход и напор насоса, потребляемая мощность, кавитационный запас и пр.

«Создание отечественной стендово-испытательной базы является одним из важных условий в процессе импортозамещения оборудования для СПГ-проектов. Уже сегодня наши предприятия ведут процесс изготовления насосного и теплообменного оборудования, мы активно обсуждаем с партнерами расширение сотрудничества. Запуск в работу стенда в НИИЭФА позволяет обеспечить проведение необходимых испытаний оборудования для данных проектов», — отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

«Вывод на рынок новых продуктов и услуг — одно из ключевых направлений деятельности АО «НИИЭФА», которое идёт в ногу со стратегией импортозамещения в нашей стране. Мы располагаем широкой базой готовых испытательных стендов для комплексных испытаний различных материалов и оборудования, наши научные и производственные мощности и высококвалифицированный персонал также позволяют реализовывать самые сложные проекты по созданию новых установок, соответствующих требованиям времени», — отметил генеральный директор АО «НИИЭФА» Алексей Ванин.

Производство оборудования для СПГ-проектов является сегодня одним из ключевых направлений развития неатомных бизнесов в АО «Атомэнергомаш». В настоящее время идет изготовление первых российских СПГ-насосов и витых теплообменников для 4-й линии проекта «Ямал СПГ». В планах — расширение номенклатуры и локализация широкой линейки оборудования для проектов крупнотоннажного производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов, осуществляющих перевозку СПГ.

Для справки:

Создание отечественного оборудования и технологий производства, хранения и транспортировки сжиженного природного газа является одной из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. Для ее решения Правительством РФ утверждена разработанная Минпромторгом России Дорожная карта по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ и строительства осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов. Мероприятия дорожной карты предусматривают локализацию всего спектра ключевого СПГ оборудования, строительство полигонов для его испытаний, создание российских стандартов и нормативной базы, а также разработку отечественных технологий в части средне- и крупнотоннажного сжижения газа (мощностью от 1 млн т).

АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова» (ОАО «ОКБМ Африкантов», входит в группу компаний «Атомэнергомаш» Госкорпорации «Росатом») — крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Научно-производственный потенциал предприятия позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок и оборудования для них.

АО «Атомэнергомаш» — энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом.