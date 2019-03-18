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Энергетика и ТЭК

В Краснодарском крае запущена в эксплуатацию новая подстанция «Порт»

  •  © kubnews.ru

На территории Краснодарского края введена в эксплуатацию новая подстанция «Порт» мощностью 432 МВА. Она нужна для развития морского порта «Тамань», для обеспечения работы Крымского моста.

Новая подстанция и линии электропередачи общей протяженностью 188 км позволят реализовать промышленный потенциал региона и повысить надежность энергоснабжения Кубани в целом.

При строительстве подстанции было применено самое современное, цифровое оборудование преимущественно отечественного производства. Контроль и управление основного оборудования и вспомогательных систем на новом энергообъекте обеспечивает автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), которая обрабатывает более 6,5 тысяч сигналов основного оборудования, телесигналов и телеизмерений. Телеуправление и переключение оборудование на подстанции осуществляется диспетчером с автоматизированного рабочего места.

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Краснодарский край, Россети, новая подстанция
  • Великоросс Великоросс
    18.03.1916:47:04

    •  © kubnews.ru

    •  © kubnews.ru

    •  © kubnews.ru

    #1115756
  • Нет аватара Maggey
    18.03.1916:51:37

    Контроль и управление основного оборудования и вспомогательных систем на новом энергообъекте обеспечивает автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), которая обрабатывает более 6,5 тысяч сигналов основного оборудования, телесигналов и телеизмерений.

    Главное чтобы эта АСУТП была отечественная.

    #1115758
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