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Электроника и электротехника

В Брянске запустили производство транзисторов и микросхем для смартфонов и ноутбуков

  •  © guberniya.tv

«Группа Кремний ЭЛ» запустила в Брянске серийное производство транзисторов и микросхем с проектными нормами 500 нанометров для цифровой техники: смартфонов, ноутбуков, фотоаппаратов и другой аппаратуры. Ранее Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию льготный заем на реализацию этого проекта.

В рамках проекта «Группа Кремний ЭЛ» запустила новое серийное производство транзисторов и интегральных микросхем с проектными нормами 500 нанометров в малогабаритных корпусах, которые используются в блоках вторичного питания различной цифровой техники, например, в ноутбуках, смартфонах, фотоаппаратах и автомобильных видеорегистраторах. Кроме того, компания наладила выпуск микросхем супервизоров вторичного электропитания.

К 2022 году компания планирует выпустить транзисторы и микросхемы на сумму более 825 млн рублей. Основными потребителем готовой продукции выступят производители техники ПТЗ «Телта», «Концерн радиостроения «Вега», а также концерны «Алмаз-Антей», «Созвездие», «Авиаприборостроение», «Роскосмос», «Росатом».

На текущий момент доля иностранных производителей на рынке транзисторов и интегральных микросхем в микрокорпусах, которые используются в блоках вторичного питания, по данным компании, превышает 95%. Благодаря реализации проекта этот показатель снизит ся до 30%.

«В настоящее время в России отсутствует современное конкурентоспособное производство интегральных микросхем и транзисторов для цифровой техники. Именно поэтому внутренний рынок почти на 100% зависит от иностранных поставщиков. Благодаря поддержке от ФРП мы сможем заместить зарубежную продукцию и предоставить российским производителям качественные отечественные микросхемы и транзисторы», — рассказал генеральный директор «Группа Кремний ЭЛ» Олег Данцев.

В 2017 году ФРП предоставил брянскому производителю заем на сумму 200 млн рублей по программе «Конверсия». Проект «Группа Кремний ЭЛ» стал первым открытым производством в рамках этой программы в регионе, запущенным с привлечением займа ФРП. Общий размер инвестиций в производство составил более 400 млн рублей.

С помощью льготных средств компания приобрела современное высокотехнологичное оборудование, в том числе сканирующий электронный микроскоп, многоканальную измерительную систему, систему нанесения и проявления, установку безмаскового совмещения и экспонирования, линию сборки.

Использование современного оборудования позволило выйти на более высокий технологический уровень, улучшить качество, временные и частотные характеристики изделий, снизить доля брака, уменьшить размеры кристалла, а также снизить трудоемкость и материалоемкость изготовления.

В планах компании — освоить новое серийное производство интегральных микросхем и транзисторов: с проектными нормами 350 нанометров, уже для более сложных изделий.

  •  © guberniya.tv

  •  © guberniya.tv

  •  © guberniya.tv

  •  © guberniya.tv

  •  © guberniya.tv

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http://frprf.ru/press-tsentr/novosti/v-bryanske-zapustili-proizvodstvo-tranzistorov-i-mikroskhem-dlya-smartfonov-i-noutbukov-/

Брянская область, Группа Кремний ЭЛ, микроэлектроника
  • Великоросс Великоросс
    19.03.1916:35:27

    •  © guberniya.tv

    #1116082
  • Нет аватара NeoGeography
    19.03.1916:47:36

    500 нм — это уровень 1989 года (80486). Хорошо, что догоняем то время

    #1116088
    • alex4spb alex4spb
      19.03.1917:01:59

      500 нм — это уровень 1989 года (80486). Хорошо, что догоняем то время
      вы неправы.

      в военке и космическом приборостроении (а именно на них рассчитана данная продукция) «супервысокие нанометры» не применяются.

      полистайте каталоги комплектующих категорий Military + Space

      #1116096
      • Нет аватара NeoGeography
        19.03.1917:56:01

        в военке и космическом приборостроении (а именно на них рассчитана данная продукция)
        Это не так. В новости ясно написано, что это — для смартфонов и прочей бытовухи. А вот что касается космоса, то 65нм там давно используется.

        #1116115
        • alex4spb alex4spb
          19.03.1918:00:52

          Это не так. В новости ясно написано, что это — для смартфонов и прочей бытовухи.
          ну что ж вы хотите от девочек из пресс-службы.

          читайте внимательно: «Основными потребителем готовой продукции выступят производители техники ПТЗ «Телта», «Концерн радиостроения «Вега», а также концерны «Алмаз-Антей», «Созвездие», «Авиаприборостроение», «Роскосмос», «Росатом»."

          #1116116
          • Нет аватара NeoGeography
            19.03.1918:29:12

            Та чего же не прочитать. Самый основной потребитель — Телта, производит телефоны с дисковым номеронабирателем.

            •  © telta-perm.ru

            #1116126
    • Нет аватара foxkeys
      19.03.1918:20:51

      которые используются в блоках вторичного питания различной цифровой техники

      Речь не о процессорах и прочих «малонанометровых» изделиях, а о схемах управления питанием, работающих со (сравнительно) большими токами. Им техпроцессы 10-20нм просто не нужны. Токи не те

      Посмотрите их продукцию. Силовуха, IGBT, радиационно-стойкие компоненты…

      Отредактировано: foxkeys~18:24 19.03.19
      #1116124
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