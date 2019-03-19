Волгоградский завод «Красный Октябрь» освоил производство новой марки стали

Волгоградский завод «Красный Октябрь» освоил выпуск нового вида продукции — сортового проката высоколегированной коррозионностойкой стали марки ЭП 54 (08Х21Н6М2Т). Ранее на предприятии из этой марки стали производили листовой прокат. Выпуску предшествовала тщательная подготовка по разработке технологии, настройке оборудования и организации особого контроля на выплавке в ЭСПЦ-2, в обжимном крупносортном цехе (ОКЦ) и цехе отделки металлопроката (ЦОМП).

- Разработанная на «Красном Октябре» технология производства горячекатаного круглого проката диаметром 65 мм, учитывающая особенности стали марки ЭП 54, обеспечила необходимую пластичность на блюминге и крупнозаготовочном стане, — пояснила заместитель начальника технологического управления Ольга Гладышева. — Далее прокат был обточен на диаметр 60 мм.

Разработанная технология нагрева и прокатки стали марки ЭП 54 позволяет производить горячекатаный прокат диаметром от 65 мм до 200 мм. Освоение выпуска этого вида продукции открывает новые области применения продукции «Красного Октября» в различных отраслях промышленности.

- Коррозионностойкая сталь ЭП 54 имеет узкий температурный интервал пластичности при горячей деформации и, чтобы получить качественную продукцию, при прокатке на стане «1000/850/630» необходимо было действовать крайне оперативно и слаженно, в строгом соответствии с разработанной технологией, — рассказал директор по производственным активам «Красного Октября» Александр Беседин. — Счет шел буквально на минуты.

Сталь марки ЭП 54, как и другие аустенито-ферритные стали, характеризуется сочетанием механических и технологических свойств: повышенным пределом текучести, удовлетворительной свариваемостью. Кроме того, в ней по сравнению с другими марками уменьшено содержание дефицитного никеля. Это делает ее перспективным конструкционными материалом. Стали такого типа находят широкое применение в химическом машиностроении, авиации и судостроении. Марка ЭП 54 содержит примерно равное количество аустенита и дельта-феррита и относится к двухфазным сталям. Для их производства важно определить температурно-деформационный режим, который позволит получить практически однофазную структуру и необходимое качество проката.