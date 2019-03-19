Детский сад на 120 мест открыт в Перми

В Перми открылся новый корпус детского сада «Гармония». Это позволило решить вопрос с территориальной доступностью услуг дошкольного образования в микрорайоне Николая Островского. Детский сад рассчитан на 120 детей, в том числе раннего возраста.

В детском саду создана предметно-пространственная среда, позволяющая реализовывать современную образовательную программу: цифровизацию образования, робототехнику и финансовую грамотность. В детском саду будет реализовываться региональная программа финансовой грамотности для детей дошкольного возраста «Открытия Феечки-Копеечки».

В здании, площадью почти 3 тысячи кв метров предусмотрены 5 групп, помещения пищеблока, а также помещения для дополнительного образования — кабинеты рисования, логопеда, психолога с сенсорной комнатой, мастерские для девочек и мальчиков, компьютерный кабинет, зал для музыкальных занятий, праздничных мероприятий.

Напомним, что за последние годы в Перми выполнен серьезный объем работ по повышению доступности дошкольного образования. Только за последние четыре года было создано порядка 10 тысяч новых мест для дошколят. Так, в прошлом году открылся новый детский сад «Эрудит» в микрорайоне Ива, после капитального ремонта заработали дошкольные учреждения № 404 в Мотовилихе и № 409 «It-мир» в Кировском районе. В этом году после капитального ремонта открылся корпус детского сада № 261 также в Кировском районе.

Работа в этом направлении будет продолжена. Так, например, в первой половине года планируется открытие нового детского сада на улице Агатовая, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство детского сада по улице Плеханова.