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Армия и Флот

В ФСБ Астраханской области поступили два новых судна на воздушной подушке

15 февраля 2019 года в состав береговой охраны Погрануправления ФСБ по Республике Калмыкия и Астраханской области прибыли два новых катера на воздушной подушке (СЗ «Аэроход», Нижегородская область).

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/5vFeliS_2yg

«Катера на воздушной подушке проекта „Хивус“ оснащены современными навигационными и средствами связи, что позволяет выполнять основные служебные задачи в сложных условиях вне зависимости от времени суток», — рассказывает сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области Равиль Мусабаев.

Средняя скорость катера на воде — 50-60 км в час. На льду может разгоняться и до 100. Работает судно на дизеле и расходует около 30 литров топлива в час. Внутри достаточно просторно. Салон вмещает 10 человек. Ну, и главное преимущество катера — в его проходимости. Ни камыш, ни берег ему не помеха. Катер чувствует себя вполне комфортно и на мелководье.

Сама воздушная подушка сделана из усиленного ПВХ материала с так называемой трехслойной чешуей. И даже при сильных ее повреждениях судно может держаться на воде несколько часов. Пока не придет помощь.

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А пока пограничники ходят в рейды на новых судах, корабельно-катерный состав ожидает очередное пополнение. В этом году должны поступить еще 2 точно таких же катера.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-lLTmTxvMqc

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судно на воздушной подушке, Хивус, Астраханская область, Аэроход, Нижегородская область
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