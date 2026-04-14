СЗ «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» сдал СВП «Волжский» проекта 23730
Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева (Нижегородская область) сдало пассажирское скеговое судно на воздушной подушке «Волжский» проекта 23730.
СВП «Волжский» — уникальное всесезонное судно, способное передвигаться по любой поверхности: снегу, льду, воде, земле.
Ключевые преимущества СВП: просторный и комфортабельный салон на 20 человек с панорамным обзором, скорость до 90 км/ч, комфорт в любую погоду благодаря климат-контролю, тишина и плавность хода благодаря повышенной шумоизоляции.
Судно построено в полном соответствии с правилами и под техническим наблюдением Российского классификационного общества, что подтверждает безопасность и надежность этого СВП.
