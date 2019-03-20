ССРЗ «Риф» ведет строительство мидийных ферм площадью 13,5 Га в Крыму

На судостроительно-судоремонтном заводе «Риф» (г. Ростов-на-Дону) в настоящее время ведется строительство оборудования для мидийных ферм, которые устанавливаются в Крыму в открытом море на расстоянии 1 километра от берега около озера Донузлав.

Площадь ферм составит 13,5 Га в количестве 30 мидийных хребтов. Завершить работы по монтажу ферм планируется весной текущего года.

Ферма такого масштаба позволит выращивать до 300 тонн готовой продукции за цикл, что позволит обеспечить местный рынок полезным и качественным продуктом.



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Завод «Риф» предоставляет весь комплекс рыбной фермы «под ключ», включая саму ферму, плавучие площадки для размещения оборудования, катера из полиэтилена низкого давления для обслуживания фермы, а также сотрудничает с ведущими российскими институтами, такими как ФГБНУ Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства по разработке рыболовно-биологического обоснования для выращивания требуемых сортов рыбы и морепродуктов.

Следует отметить, что помимо мидийной фермы планируется строительство рыбной фермы из 20 садков диаметром 30 м для выращивания осетровых пород рыбы.

Фермы строятся из экологически чистого материала — полиэтилена низкого давления, с применением новейших технологий.

В частности, будет применена технология использования плавучей кормовой базы, что позволит увеличить контроль качества продукции, снизить затраты на кормление рыбы, а, значит, существенно снизит стоимость продукта для потребителя.

Кроме того, ООО «РИФ-Полимер» заключило партнёрство и поставило «Рыбную ферму» размером 5×5 м для научно-экспериментальной базы «БИОС» ФГБНУ «КаспНИРХ» (Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства) — единственного в Российской Федерации предприятия, имеющего статус племенного завода по разведению рыб осетровых пород.

Рыбные фермы, произведённые компанией ООО «РИФ-Полимер» имеют ряд эксплуатационных преимуществ:

Прочность и плотность. Рыбные фермы из ПНД отличаются высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Плотность материала ниже плотности воды (0.95 г/см3), материал держится на поверхности воды, что обеспечивает полную непотопляемость.

Стойкость к коррозии. Рыбным фермам изготовленным из ПНД не страшно пребывание в воде, поскольку влага и испарения не наносят данному материалу никакого ущерба. Материал стоек к коррозионным процессам, что является неоспоримым плюсом.

Устойчивость к воздействию агрессивных соединений и микроорганизмов. Рыбные фермы из ПНД имеют стойкость к кислотам, щелочам, продуктам нефтехимии.Низкая теплопроводность и температурный диапазон. Эксплуатационная температура рыбных ферм изготовленных из ПНД находится в диапазоне от -35 °С до 80 °C. При этом полностью сохраняет первоначальную форму и свойства.Безопасность для человека. Продукция из полиэтилена низкого давления не выделяет никаких токсичных веществ. Поэтому без ограничений может использоваться в разных отраслях промышленности, что подтверждено сертификатом.

Устойчивость к ультрафиолету. Рыбные фермы изготовленные из ПНД имеют стойкость к ультрафиолетовому излучению.ООО «РИФ-Полимер» изготавливает рыбные и мидиевые фермы различной модификации — как стандартные надводные, так и погружные. Погружные фермы устанавливаются и эксплуатируются в штормовых районах. За счет особенности своей конструкции осуществляется безопасное ее использование и увеличивается ее износостойкость. ООО «РИФ-Полимер» осуществляет производство рыбных и мидиевых ферм различных форм и геометрических размеров, согласно специфики выращиваемого продукта и места географического расположения.Наши инженеры адаптируют проекты рыбных ферм исходя из условий эксплуатации, необходимого количества и выращиваемого материала. Стоимость обслуживания и производства рыбных и мидиевых ферм компании ООО «РИФ-Полимер» значительно дешевле зарубежных аналогов.