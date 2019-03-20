Новый плавательный бассейн открылся в Хабаровском крае

В поселке Чегдомын состоялась церемония открытия 25-метрового плавательного бассейна стоимостью 140 млн рублей.

Дополнительно в здании предусмотрены тренажерный зал для «сухого» плавания и кафе. Глубина чаши от 1,2 метра до 1,8 метра. Покрытие сделано из нержавеющей стали.

До 2020 года по программе в регионе планируется ввести в эксплуатацию теннисные корты в селе Троицкое Нанайского района, краевой дворец единоборств «Самбо» и федеральный центр спорта в Хабаровске. В Комсомольске-на-Амуре строится центр развития игровых видов спорта и единоборств.