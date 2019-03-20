Дан старт полномасштабному освоению Харасавэйского газового месторождения на Ямале

Дан старт полномасштабному освоению Харасавэйского месторождения «Газпрома» на полуострове Ямал.

«Газпром» летом 2018 года принял решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения. Оно расположено на полуострове Ямал, севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично в акватории Карского моря. По размеру относится к категории уникальных — запасы газа составляют 2 трлн куб. м (по сумме категорий С1 и С2).

Первоочередным объектом освоения станут сеноман-аптские залежи, начало добычи запланировано на 2023 год, ее проектный уровень — 32 млрд куб. м газа в год. В дальнейшем предполагается освоение более глубоких неоком-юрских залежей.

Особенность месторождения — около 20% запасов приходится на шельф. Для разработки морской части месторождения с берега будут построены скважины с горизонтальным окончанием.

Проектом предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры.

На Харасавэйском месторождении уже созданы объекты жизнеобеспечения, в частности, вахтовый жилой комплекс и электростанция.