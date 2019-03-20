Добавить статью
Армия и Флот

Фрегат «Адмирал Горшков» идёт в Китай

  •  © Фото Николая Иванова

  •  © Фото Николая Иванова

Сегодня отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вошёл в Суэцкий канал и начал переход из Средиземного в Красное море.

Новейший фрегат идёт в Циндао, где в апреле будет представлять Россию на военно-морском параде в честь 70-летия создания военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

На маршруте перехода российским кораблям предстоит совершить несколько визитов в порты иностранных государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото Николая Иванова

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

ВМФ, боевая служба, фрегат, 22350, Адмирал Горшков, Северный флот
  • Нет аватара NeoGeography
    20.03.1920:56:49

    Вахтенная команда на баке доставляет больше всего.

    #1116460
    • A_SEVER A_SEVER
      20.03.1921:01:31

      Вахтенная команда на баке доставляет
      А что не так? Одно узкое место уже прошли, до другого ещё не дошли.    

      #1116462
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,