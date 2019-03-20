Фрегат «Адмирал Горшков» идёт в Китай

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Сегодня отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вошёл в Суэцкий канал и начал переход из Средиземного в Красное море.

Новейший фрегат идёт в Циндао, где в апреле будет представлять Россию на военно-морском параде в честь 70-летия создания военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

На маршруте перехода российским кораблям предстоит совершить несколько визитов в порты иностранных государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото Николая Иванова