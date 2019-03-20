Во Франции были представлены новинки Нанотехнологического центра композитов

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Готовые изделия из углепластика для аэрокосмической отрасли и продукцию для систем внешнего армирования представил Нанотехнологический Центр Композитов (НЦК) на главной международной выставке композитов JEC World 2019, которая прошла с 12 по 14 марта в Париже.

Основной акцент был сделан на решения НЦК для аэрокосмической отрасли. Специалистами компании были представлены новейшие разработки элементов фюзеляжа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и макет композитного тренажера для тренировки пилотов вертолетов.

Одним из важных результатов участия в композитном форуме стали договоренности о трансфере в Россию технологий производства и обработки композитных материалов, ранее не представленных на отечественном рынке.

Успешно проведены переговоры с представителями Collins Aerospace (Великобритания), крупнейшей компании-производителя авиационного оборудования, о взаимодействии при разработке и изготовлении изделий для авиастроения и космической отрасли. Представители Collins Aerospace высоко оценили продукцию и технологические возможности НЦК, выразив готовность к взаимовыгодному сотрудничеству.

Достигнуты договоренности о взаимодействии в части специальных испытаний высокотехнологичных композитных изделий для автомобильной промышленности с Рейнско-Вестфальским техническим университетом Ахена (Rheinisch-WestfälischeTechnische Hochschule Aachen (RWTH), Германия).





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Традиционно высокий интерес вызвали возможности НЦК по оптимизации веса конструкций. Столь комплексный и практический подход, включающий в себя одновременную работу с дизайном, материалом и технологией изготовления, способны сегодня предложить лишь 10-15 компаний в мире. Результаты интегрированных решений от НЦК уже скоро можно будет увидеть в грузоподъемном оборудовании из Великобритании.





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Наряду с изделиями для авиа- и автомобильной отрасли, на выставке была продемонстрирована линейка продукции CarbonWrap для систем внешнего армирования, которая успешно используется для ремонта и восстановления железобетонных конструкций объектов в России, США, Индии и ряде европейских стран. В Москве СВА CarbobWrap активно применяется на объектах городской инфраструктуры: ПАО «МОЭК», АО «Мосводоканал», ГБУ «Гормост» и др.

О выставке JEC World.

JEC World — крупнейшая выставка композитов в мире, которая охватывает всю цепочку индустрии композитов от сырья до конечных продуктов. JEC Composites проводится ежегодно с 1965 года и собирает огромное количество высококлассных специалистов со всего мира. Выставка интересна не только для специалистов индустрии композитов и химической отрасли. Ежегодно среди посетителей JEC Composites регистрируются представители аэрокосмической, судостроительной, автомобильной, строительной, железнодорожной промышленности, муниципального хозяйства, производители бытовой техники и многие другие.